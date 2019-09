Missione crescita per Softlab: siglata intesa per acquisizione TechRain

Softlab prosegue la crescita e sigla l’accordo per l’acquisizione di TechRain, società che si occupa di consulenza in ambito IT con sedi a Milano, Roma, Pescara, Lecce e Ivrea. L’intesa è stata perfezionata il 29 agosto 2019 tramite l’acquisto di una partecipazione pari al 95% del capitale sociale della società “Holding IT Srl”, che detiene ed è titolare del 90% delle azioni di “TechRain S.P.A.”.

L’acquisizione di TechRain porta in dote al Gruppo Softlab un bagaglio di competenze trasversali rafforzando, in particolare, la componente di Technology Consulting. L’accordo siglato si inserisce all’interno di un ampio e articolato progetto di espansione delle componenti ad alta specializzazione del Gruppo, che da ultimo vanta l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di DigitalGO, azienda specializzata nello sviluppo di opportunità di business sui canali digitali.

“Questa nuova acquisizione riveste un’altissima valenza strategica e conferma il perseguimento degli obiettivi di crescita contenuti nel nostro piano di sviluppo industriale”, spiega l’Ad di Softlab, Giovanni Casto, che ha fortemente voluto questa operazione.

Il Gruppo Softlab ha all’attivo un fatturato superiore agli 80 milioni di euro, con l’obiettivo di raggiungere i 100 milioni entro il 2020, trend di assunzioni positivo e oltre 130 progetti realizzati per clienti che si collocano tra i Big Spender dell’industria tecnologica. “Il nostro obiettivo” – aggiunge Casto – “è affermare una realtà con gli occhi rivolti alle frontiere dell’innovazione tecnologica, preservando sempre quei valori che da oltre trent’anni costituiscono il nostro dna”.

“Siamo estremamente orgogliosi e fieri di aver concluso questo accordo che permetterà a TechRain di crescere ulteriormente sul mercato – dice l’Ad di Dynamic Holding, Giuseppe Marucci – Abbiamo valorizzato con convinzione una piccola realtà imprenditoriale che, siamo certi, nelle mani di Softlab troverà il suo ulteriore valore aggiunto”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA