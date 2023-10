L’app Intesa Sanpaolo Mobile è per il secondo anno consecutivo in prima posizione tra le dieci con le migliori funzionalità e customer experience nell’area Emea per il mobile banking. A certificarlo è la società di ricerche statunitense Forrester nella sua “Digital Experience Review” riferita al terzo trimestre 2023.

“Essere riconosciuti per il secondo anno consecutivo ‘overall leader’ nell’area Emea avvalora il nostro percorso di trasformazione digitale, in piena coerenza con gli obiettivi del Piano di Impresa 2022-2025 – afferma Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo – L’App Intesa Sanpaolo Mobile è utilizzata da oltre 8 milioni di clienti, con 1,8 miliardi di login all’anno e 168 milioni di operazioni transazionali, e ha supportato gli acquisti di prodotti e servizi conclusi sui nostri canali digitali, oggi più del 40% delle vendite totali della Banca dei Territori. Questo percorso di eccellenza – conclude Barrese – accompagnato da una metodologia di progettazione solida che mette sempre al centro le esigenze dei clienti e la professionalità delle nostre persone, ci ha portati a innovare i nostri sistemi di core banking e a lanciare isybank, la banca digitale solo mobile del Gruppo, accessibile da giugno attraverso un’app ancora più semplificata e intuitiva”.

Le nuove funzionalità

Nel motivare il riconoscimento Forrester ha evidenziato come l’app mobile dell’istituto di credito abbia nel tempo implementato nuove funzionalità e si sia importa di fatto come una best practice per la gestione del conto (panoramica completa e chiara delle transazioni), la gestione quotidiana delle proprie finanze (analisi completa delle spese con approfondimenti personalizzati e saldo previsto), ricerca, contenuti e prevenzione degli errori.

I punti di forza dell’app

Passando in rassegna i punti di forza della soluzione Forrester sottolinea le funzionalità utili per gestione del quotidiano, come il pagamento del parcheggio e la possibilità di far analizzare le proprie bollette per ricevere un’offerta per cambiare provider e risparmiare, la stima delle emissioni di CO2 legate alle spese effettuate per sensibilizzare i clienti sulle tematiche ambientali, l’inclusività del design e il motore di ricerca.

