Mobile ticketing, al via il nuovo servizio Tim-Trenitalia

Acquistare un biglietto ferroviario attraverso lo smartphone anche se non si possiede una carta di credito. E’ possibile grazie al nuovo servizio messo in campo da Tim e Trenitalia, che va ad arricchire l’offerta di mobile ticketing dell’operatore. Grazie all’accordo raggiunto tra le due aziende sarà possibile acquistare biglietti ferroviari per un importo totale che non superi i 13,45 euro utilizzando il credito telefonico: un’offerta quindi che si rivolge principalmente ai pendolari e agli utenti dei treni regionali, che avranno a disposizione una possibilità di scelta in più per acquistare i titoli di viaggio in modo semplice e veloce.

Chi vorrà accedere al servizio dovrà scaricare l’app di Trenitalia sul proprio device mobile e scegliere tra i possibili metodi di pagamento il credito telefonico mobile Tim: una volta completato l’acquisto il biglietto verrà inviato all’utente tramite Sms.

WHITEPAPER Vita da CEO: quali sono gli strumenti necessari ai manager per vincere le sfide professionali CIO Digital Transformation

Tim – si legge in una nota dell’operatore – ha già introdotto soluzioni di mobile ticketing in 150 città, e tra queste ci sono – tra le altre – quelle per il trasporto pubblico urbano e per il pagamento di parcheggi e Ztl a Milano, Napoli, Firenze, Genova e Padova. Un modo – spiega l’azienda -per contribuire all’ottimizzazione dell’impatto ambientale con la dematerializzazione dei tradizionali biglietti cartacei.

@RIPRODUZIONE RISERVATA