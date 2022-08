Il gruppo italiano MutuiOnline entra nel mercato della comparazione assicurativa in Francia, Spagna e Messico: sottoscritto un accordo vincolante con il gruppo Rvu avente ad oggetto l’acquisizione del 100% del capitale di Rastreator.com e Preminen Price Comparison Holdings e la concessione ai venditori di un’opzione irrevocabile di vendita sul 100% di LeLynx. Il prezzo complessivo dell’operazione è pari, in termini di enterprise value, a150 milioni di euro cui si somma un aggiustamento per la cassa netta attesa al momento del perfezionamento dell’operazione, previsto entro i primi giorni del 2023.

Pescarmona: “Inespresse le potenzialità di mercato”

Il pagamento del prezzo da parte di Gmol (Gruppo MutuiOnline) sarà effettuato integralmente al completamento dell’operazione, utilizzando disponibilità liquide e linee di credito già in essere, spiega l’azienda in una nota. “Rastreator e LeLynx sono pionieri e leader nel business della comparazione e intermediazione nei rispettivi paesi, caratterizzati da potenzialità inespresse di crescita del mercato – sottolinea Marco Pescarmona, presidente del gruppo MutuiOnline, che ha ringraziato Intesa Sanpaolo, Cre’dit Agricole Italia, Banco Bpm e Unicredit “per il continuo supporto ai nostri piani di crescita”. Le entità acquisite “continueranno ad essere guidate dall’attuale management, con cui abbiamo trovato da subito un’eccellente intesa – aggiunge il manager -. Il nostro obiettivo con questa operazione è trasformare la nostra Divisione Broking in un operatore multinazionale di eccellenza nella comparazione e intermediazione di prodotti finanziari, con un modello di business incentrato sul consumatore”.

Tariq Syed, ceo di Rvu nell’evidenziate che “è una scelta difficile dire addio a Rastreator e LeLynx” aggiunge che “siamo molto lieti di aver trovato un nuovo proprietario in Gruppo MutuiOnline, che per strategia e valori pensiamo possa rappresentare la migliore collocazione di lungo termine per queste società. Crediamo fermamente che Gruppo MutuiOnline consentirà ai marchi di crescere ancora più forti e continuare a fornire risultati eccezionali per i nostri clienti in Spagna, Francia e Messico”.

Il centro IT in India

Nell’ambito degli accordi è previsto anche il trasferimento del centro di eccellenza IT con sede in India che serve le società acquisite. I principali asset oggetto dell’operazione sono i portali Rastreator.com, LeLynx.fr e Rastreator.mx, che operano nella comparazione e intermediazione online di prodotti assicurativi in Spagna, Francia e Messico, con ricavi attesi per il 2022 a 62 milioni di euro e un ebitda di 8 milioni.

