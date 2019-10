Nasce AssoAim, l’associazione Emittenti Aim Italia

Nasce oggi AssoAim, l’associazione Emittenti Aim Italia, che ha come principale obiettivo lo studio, la divulgazione e la trattazione di tematiche connesse alla negoziazione di strumenti finanziari su sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) quali Aim Italia.

L’associazione si pone come interlocutore unitario di riferimento per rappresentare e sostenere gli interessi delle imprese quotate e quotande con particolare attenzione alle tematiche di corporate governance, agli obblighi di trasparenza, ai rapporti con imprenditori, azionisti, investitori, operatori e tutti gli stakeholder coinvolti, nonché ai requisiti di accesso e permanenza al mercato.

A promuovere la nascita dell’Associazione sono stati alcuni dei protagonisti del mercato Aim Italia: Giovanni Natali, Presidente di 4Aim Sicaf, Vincenzo Polidoro, Amministratore Delegato di First Capital, e Marco Fumagalli, Presidente Capital For Progress S.I. Spa.

“A 10 anni dalla nascita, Aim Italia è diventato un vero mercato, con pregi e difetti, e abbiamo dato voce alle esigenze delle società”, commenta Natali mentre Polidoro aggiunge: “Siamo orgogliosi di essere i promotori di questa iniziativa di natura associativa che rappresenterà una voce autorevole delle Pmi quotate nelle opportune sedi istituzionali; L’associazione lavorerà per migliorare gli standard di governance e trasparenza delle Associate al fine di ampliare la platea degli investitori”.

Lo sviluppo dei mercati dei capitali è diventato, infatti, una priorità anche a livello Ue dato il ruolo sempre più cruciale nella crescita economica del Sistema Paese. AssoAim fornirà, quindi, una rappresentanza istituzionale che mancava per un settore che sta dando prova di grande vitalità, il cui ecosistema, con l’Associazione, si arricchisce di un soggetto il cui fine esclusivo è promuovere la crescita dei mercati finanziati dedicati alle Pmi.

Le piattaforme specializzate (Mtf) per Pmi sono una finalità strategica per lo sviluppo delle imprese domestiche superando un sistema bancocentrico nonché contrastando la riduzione di flussi di risorse finanziarie in atto da tempo.

L’associazione intende, inoltre, perseguire, fin dalla sua costituzione, attività divulgative attraverso la diffusione di studi e ricerche di settore, la promozione di iniziative e progetti per la crescita stabile ed efficiente del mercato e la risoluzione delle relative problematiche, anche in collaborazione con Istituzioni e Autorità di vigilanza.

Due le modalità di partecipazione: in qualità di Associati con diritto di voto – società italiane ed estere con strumenti finanziari negoziati su Mtf o in procinto di chiederne l’ammissione, nonché – come Aderenti, senza diritto di voto – enti e professionisti che svolgono attività strumentali o di supporto all’accesso alla negoziazione di strumenti finanziari sul mercato.

A livello di governance AssoAim sarà guidata da un Presidente e un Consiglio di Amministrazione eletti dall’Assemblea sulla base di liste presentate dagli Associati. Il controllo contabile sarà affidato a un Revisore dei conti con un mandato triennale a vigilanza e tutela della gestione. Sarà, inoltre, nominato un Comitato scientifico che formulerà proposte sull’attività dell’Associazione.

