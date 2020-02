Nasce EnergyUp, il portale dedicato all’innovazione nell’Energia

La rivoluzione digitale sta investendo anche il settore dell’energia, portando nuove idee e proposte per ridurre gli sprechi, migliorare la gestione delle risorse e rinnovare i modelli di business. Per dare risposte alle sfide dello sviluppo e della sostenibilità energetica e alla domanda di informazioni e ricerche su questi temi, il Gruppo Digital360 lancia EnergyUp.Tech, il portale che racconta l’innovazione digitale applicata all’industria dell’energia e delle utility. La testata, diretta da Mauro Bellini, nasce con l’obiettivo di proporre analisi di mercato, ricerche, approfondimenti, case history, presentazioni di soluzioni e progetti per offrire agli operatori del settore un aggiornamento quotidiano su tecnologie, servizi, esperienze e progetti in ambito energetico.

EnergyUp è l’ultimo nato dei 55 asset digitali del Network Digital360, tra portali, canali web e newsletter, che oggi rappresenta il più grande network editoriale in Italia specializzato sui temi della trasformazione digitale e dell’innovazione imprenditoriale, con una community B2b di manager, imprenditori, professionisti, policy maker interessati all’innovazione. Il Network Digital360 ha chiuso il 2019 con una crescita del 32% di visitatori unici rispetto al 2018, una media mensile di 1,6 milioni di lettori e picchi di quasi 2 milioni.

Nel 2019 complessivamente le testate del gruppo hanno pubblicato oltre 14.500 articoli sui temi della trasformazione digitale e dell’imprenditorialità hi-tech, superando 50 milioni di pagine viste, con oltre 45.000 keyword posizionate in prima pagina su Google e 247.000 follower/fan sui social network (a cui si aggiungono altri 220.000 fan/follower delle persone chiave del network). Oltre 2.000 sono i white paper complessivamente pubblicati per un totale di 30.000 download. La copertura dei temi trattati e l’ampiezza dell’audience consentono al Network di mappare gli interessi degli utenti, in particolare dei “tech buyer”, manager delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che investono in soluzioni tecnologiche e innovazione digitale.

“Si aggiunge un tassello al nostro network di asset digitali – evidenzia Andrea Rangone, ceo del Gruppo Digital360 -. Il portale EnergyUp arricchisce l’offerta del network, che diffonde la cultura digitale e imprenditoriale nel paese, agevolando l’incontro tra la domanda e l’offerta di innovazioni digitali e soluzioni tecnologiche. I nostri portali online, l’offerta editoriale e la community raggiunta rappresentano asset strategici fondamentali per sostenere la crescita dei servizi del Gruppo, sia nell’ambito del marketing digitale che in quello dell’advisory & coaching”.

Il portale è consultabile all’indirizzo https://www.energyup.tech/.

