Euronext, la principale infrastruttura di mercato paneuropea che controlla, tra le altre, anche le Borse di Milano e Parigi, ha lanciato Euronext Tech Leaders, un segmento borsistico dedicato alle aziende attive nel settore tecnologico che raggruppa più di 100 società ad alta crescita. L’iniziativa, avviata in collaborazione con attori chiave negli ecosistemi del mercato privato e pubblico, rafforza ulteriormente l’impegno di lunga data di Euronext nei confronti del settore Tech.

Chi fa parte di Euronext Tech Leaders

Ciascuna delle aziende selezionate per il segmento soddisfa uno specifico insieme di criteri per qualificarsi, e tutte sono quotate in una o più delle sette sedi Euronext – insieme a un set di servizi dedicati. Le società italiane che fanno parte del segmento sono 19: Alerion Cleanpower, Antares Vision, Diasorin, Digital Bros, Digital Value, El.En, FinecoBank, Gvs, Illimity Bank, MutuiOnline, Nexi, Philogen, Reply, Seco, SeSa, StMicroelectronics, Technoprobe, Tinexta, Wiit.

Tra i partner dell’iniziativa ci sono le banche d’investimento globali Bnp Paribas, Goldman Sachs, Hsbc, J.P. Morgan e Sociètè Gènèrale, oltre a Caisse Des Dèpots et Consignations, Bpifrance, La French Tech, Amiral Gestion, Cliff, ABG Sundal Collier, Carnegie, Pareto Securities, SpareBank 1 Markets e Davy.

Euronext Tech Leaders si basa sul vasto ecosistema Tech del gruppo, che ospita oltre 700 società tecnologiche quotate sui mercati Euronext (che rappresentano una capitalizzazione di mercato aggregata di 1,5 trilioni di euro al 30 aprile 2022), oltre 660 società private ex alumni dei programmi pre-Ipo di Euronext e un’ampia base di finanziamenti di investitori internazionali tutti i tipi di profili di crescita dell’azienda Tech.

Il senso strategico dell’iniziativa

“Sulla base di anni di impegno nei confronti di società tecnologiche private e quotate, Euronext è la sede di quotazione principale e più naturale per le società tecnologiche europee di tutte le dimensioni”, ha dichiarato Stéphane Boujnah, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di Euronext. “Attraverso l’iniziativa Euronext Tech Leaders, Euronext e i suoi partner stanno costruendo un ecosistema finanziario interconnesso per supportare aziende tecnologiche leader e ad alta crescita. L’iniziativa riunisce investitori, consulenti e società tecnologiche di successo per fornire alle società tecnologiche quotate una maggiore visibilità tra la vasta base di investitori internazionali di Euronext. Non siamo in concorrenza con il Nasdaq“, ha precisato Boujnah, aggiungendo che l’obiettivo è quello di proporre “un approccio fondamentalmente differente. Il segmento Euronext Tech Leaders diventerà un punto di riferimento per le società tecnologiche quotate di successo e un catalizzatore per l’interesse di investitori e analisti. Inoltre, la nostra offerta rafforzata di servizi pre-Ipo aiuterà a preparare la prossima generazione di Euronext Tech Leader, che sarà una grande fonte di crescita per l’economia europea”, ha concluso Boujnah.

A Piazza Affari sbarca il primo Etf per le criptovalute

Nel frattempo arriva a Piazza Affari il primo Etf con un patentino europeo che investe sulle aziende attive nel settore delle criptovalute. Si tratta di Melanion Btc Equities Universe, che punta a replicare il più possibile in maniera passiva le performance dell’indice sottostante Melanion Bitcoin Exposure, dove vengono reinvestiti i dividendi netti. Il fondo, che possiede in portafoglio 2 milioni di euro di asset può contare fino a 30 titoli sottostanti con un valore di mercato a partire da 100 milioni di dollari, quotati sui mercati europei e americani, legati a società che operano nei verticali dell’asset management, del cryto trading, del crypto banking, del mining, dei pagamenti tramite criptovalute e più in generale di tutti gli ambiti della tecnologia blockchain.

