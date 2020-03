Nasce la community online di Huawei: al via la ricerca dei “brand lover”

Un luogo di contro virtuale in cui gli appassionati del brand Huawei potranno cercare informazioni sul proprio device, scoprirne le potenzialità, chiedere consigli e rimanere aggiornati sugli ultimi lanci di prodotti e servizi della casa cinese. E’ la nuova community online di Huawei, che partirà ufficialmente il 10 marzo, e in cui i membri avranno anche la possibilità di condividere foto, tutorial e discutere di giochi, applicazioni, film e musica.

L’idea alla base del progetto è di creare un punto di riferimento per gli utenti Huawei su tutto il territorio italiano, con la partecipazione attiva e il coordinamento di 20 “Regional Brand Lover”, per i quali sono iniziate proprio in questi giorni le selezioni: il loro compito sarà di gestire localmente la Community, organizzare eventi dedicati, relazionarsi con il brand e fungere da punto di riferimento per tutti i Huawei lover del proprio territorio. Possono candidarsi tutti gli appassionati di tecnologia e in particolar modo di Huawei, tra i quali l’azienda selezionerà coloro che dimostreranno spiccate capacità organizzative e comunicative e che sapranno distinguersi per conoscenza del brand e partecipazione attiva nella propria area di competenza.

I 20 Regional Brand Lover scelti, si legge in una nota di Huawei, avranno diritto a promozioni dedicate ed esclusive, potranno partecipare ad eventi internazionali e attività a loro dedicate, e potranno provare in anteprima i prodotti Huawei e accedere alle versioni Beta degli aggiornamenti dei servizi.

Per gli utenti che si iscriveranno alla community sono previsti sconti dedicati e regali: tutti coloro che si registreranno alla Community riceveranno inoltre in regalo un film su Huawei Video.

Community Huawei sarà raggiungile online nell’apposita sezione del sito consumer a partire dal 10 marzo, mentre l’app mobile Community Huawei sarà scaricabile direttamente da HUAWEI AppGallery, lo store proprietario di Huawei, nelle prossime settimane.

Navigando tra i vari thread disponibili nel menu principale, i membri potranno accedere nella sezione “Generale” a informazioni, eventi e discussioni di vari natura. Inoltre saranno disponibili anche: la sezione “Prodotti” dove scoprire i dispositivi dell’ecosistema Huawei, smartphone, computer portatili, tablet, wearable, Smart Home e accessori e la sezione “Software”, dedicata a Huawei Mobile Services, dove verrà condiviso tutto ciò che è necessario sapere per padroneggiare al meglio i nuovi device dell’azienda.

