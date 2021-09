Navigazione aerea, Indra si aggiudica appalto da 173 milioni da Eurocontrol - CorCom

Indra, la multinazionale spagnola della tecnologia, sarà responsabile della digitalizzazione dei sistemi operativi che gestiscono la rete aerea europea. Il provider, uno dei principali fornitori mondiali di sistemi di traffico aereo, è stato infatti selezionato da Eurocontrol, il principale ente europeo di navigazione aerea, per il progetto iNM che prevede la trasformazione digitale del sistema operativo Network manager. Come Network manager nominato dalla Commissione europea, Eurocontrol coopera strettamente con i fornitori di servizi di navigazione aerea (Ansp), gli aeroporti, le compagnie aeree e le forze armate in 43 Paesi.

Indra ha gareggiato con le principali aziende tecnologiche europee e ha vinto un accordo quadro con un valore massimo di 173 milioni di euro, il più grande contratto offerto da Eurocontrol nella sua storia.

Un nuovo ecosistema digitalizzato e cyber-sicuro

La digitalizzazione dei sistemi operativi di Eurocontrol, si legge in una nota, faciliterà una pianificazione più accurata delle operazioni di volo, migliorerà la puntualità e la sicurezza, incrementerà la capacità di gestire più traffico aereo in Europa e accrescerà la sostenibilità del traffico aereo.

Indra svilupperà soluzioni digitali all’avanguardia che potenzieranno i servizi di gestione del traffico aereo e dei flussi di volo che Eurocontrol fornisce e aumenterà il livello di collaborazione e automazione delle operazioni del Network Manager e delle compagnie aeree, degli aeroporti e dei centri di controllo attraverso tecnologie innovative come la virtualizzazione, il cloud computing, l’intelligenza artificiale, l’analisi dei dati o il machine learning, tra gli altri, il tutto in un ecosistema cyber-sicuro.

Traffico aereo più efficiente e green

Grazie alla digitalizzazione della rete che sarà realizzata da Indra, il futuro sistema di gestione integrata della rete (iNM) di Eurocontrol calcolerà con molta più precisione gli slot disponibili in ogni aeroporto, ovvero, la “finestra temporale” assegnata ad ogni aereo affinché possa decollare con la garanzia che, all’arrivo a destinazione, potrà atterrare senza ritardi o tempi minimi di attesa. Questo ottimizzerà ogni movimento d’aria ed eviterà inutili emissioni di CO2, risparmiando sui costi.

La completa digitalizzazione della gestione dei dati che compongono l’informazione aeronautica del continente permetterà di mantenere aggiornate in modo automatizzato e agile tutte le informazioni sulla struttura, i settori in cui è suddiviso lo spazio aereo, le vie aeree, gli asset disponibili per la gestione, i sistemi di sorveglianza, le aree militari chiuse al traffico in un dato momento, ecc. La precisione di questi dati aiuterà a migliorare i flussi di traffico aereo e il coordinamento tra le varie parti interessate.

La costruzione del cielo digitale europeo

Il sistema di gestione integrata della rete (iNM) sarà anche un elemento centrale nella costruzione del cielo digitale europeo, l’ecosistema collaborativo che renderà l’Ue uno spazio aereo più efficiente e sostenibile. Svolgerà un ruolo critico nel coordinare una rete di 68 grandi centri di controllo del traffico aereo e più di 500 aeroporti europei, che servono ogni anno più di 6.600 compagnie aeree e altri utenti dello spazio aereo europeo, come gli aerei militari; fino alla pandemia, ha monitorato una media di 30.000 voli al giorno, 11 milioni all’anno.

I team al lavoro per la trasformazione digitale di Eurocontrol

Ignacio Mataix, Ceo di Indra, ha dichiarato: “La combinazione delle dimensioni di Indra con la nostra leadership mondiale e l’esperienza nello sviluppo dei sistemi di traffico aereo più all’avanguardia, insieme alla nostra capacità unica di creare un team multidisciplinare di specialisti per affrontare tutti gli aspetti del progetto, è stata la chiave perché Indra fosse posizionata in modo unico per affrontare questa sfida”.

“iNM è un programma di trasformazione digitale che ottimizzerà il modo in cui Eurocontrol supporta l’aviazione, rendendo più facile per noi continuare a fornire alle parti interessate soluzioni innovative e incentrate sul cliente. Questo è il più grande programma singolo per importo nella storia di Eurocontrol e siamo lieti di aver trovato in Indra un leader tecnologico globale per unirsi ai nostri partner tecnologici nel realizzare il nostro ambizioso obiettivo di diventare il leader digitale nell’aviazione”, ha detto Eamonn Brennan, Ceo di Eurocontrol.

Indra integrerà le capacità di tutto il suo gruppo nel progetto di digitalizzazione di Eurocontrol. In questo, squadre di specialisti del traffico aereo, sia in Spagna che in Germania (attraverso la sua filiale Avitech), interverranno in modo coordinato. Minsait, la società del gruppo per la trasformazione digitale e le tecnologie dell’informazione, avrà un ruolo centrale nel progetto, insieme ai professionisti delle sue filiali Paradigma, società di consulenza per la trasformazione digitale in formato “digital-native”, e ALG, società di consulenza specializzata in aviazione, trasporti, infrastrutture e logistica.

