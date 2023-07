Networking, per le pmi sfida complessa: come ottimizzare le reti grazie al cloud

Mancanza di competenze IT per l’implementazione di tecnologie avanzate, necessità di soluzioni che integrino più funzioni in una sola e necessità di semplicità, nel funzionamento e nella gestione continuativa: sono solo alcune delle sfide che le pmi, a differenza delle grandi organizzazioni, devono affrontare nella trasformazione delle reti per soddisfare le esigenze del business digitale.

Ma come affrontarle? Una risposta arriva da Idc, che in un report rivela il valore della gestione basata sul cloud e la potenza delle offerte integrate di rete e sicurezza, illustrando i vantaggi della gestione convergente nel contribuire ad accelerare gli obiettivi di trasformazione della rete dei clienti midmarket.

Le sfide aperte per le pmi

Il networking aziendale è oggi un ambiente complesso. Nell’ultimo decennio si è assistito a un cambiamento radicale da parte delle aziende nell’adozione di applicazioni basate sul cloud per i carichi di lavoro mission-critical. Le organizzazioni stanno fondamentalmente ri-architettando le loro reti, in particolare le Wan, per ottimizzare la connettività in riferimento al cloud. Attraverso un‘indagine globale di Idc sulle tendenze della Wan, è stato chiesto agli intervistati quali sono le motivazioni principali che li spingono a prendere in considerazione la Sd-Wan, una tecnologia che applica i principi del software-defined networking alla Wan. Tra i principali fattori emerge una gestione più centralizzata delle policy tra Wan e campus o datacenter.

Ma le aziende del midmarket devono affrontare ulteriori sfide.

Mancanza di competenze IT

Rispetto alle grandi imprese, le organizzazioni più piccole hanno in genere meno probabilità di avere personale IT dedicato in più aree (cioè, tra Lan, Wan, cloud e sicurezza). Al contrario, è più tipico vedere un gruppo IT snello in cui una persona o un team gestiscono più aree.

Strumenti frammentati ed eterogenei

Non è raro avere un insieme frammentato di strumenti multipli per la gestione delle politiche di rete e di sicurezza. Questa sindrome da “sedia girevole” (“swivel chair” syndrome) porta a inefficienze di gestione e aggiunge complessità, che può avere un impatto sulle prestazioni della rete.

Necessità di semplificare

Rispetto alle grandi organizzazioni, le medie imprese danno priorità alla semplicità nell’implementazione e nella gestione continuativa. Investire in un approccio di piattaforma in grado di consolidare la gestione tra le varie aree può aiutare a raggiungere questi obiettivi e a ridurre il Total Cost of Ownership.

Panorama delle minacce in continua espansione

Mentre le organizzazioni cercano di proteggere le proprie risorse aziendali, le minacce sono più numerose che mai. Le sfide vanno dall’infiltrazione di malintenzionati nella rete alla gestione dei dispositivi Internet of Things (IoT) e delle vulnerabilità di sicurezza ad essi associate. La sicurezza della rete e delle risorse aziendali richiede un approccio su più fronti. Una chiave del successo è la presenza di funzionalità di sicurezza integrate in modo nativo nelle parti cruciali dell’infrastruttura di rete.

La trasformazione della rete: i trend principali

Le organizzazioni devono affrontare numerose sfide nella gestione di una rete per un’azienda moderna e digitale. Fortunatamente, sul mercato si stanno diffondendo diverse tendenze che aiutano a raggiungere gli obiettivi di trasformazione della rete e del digitale.

Adozione della rete gestita dal cloud

La gestione della rete dal cloud offre una miriade di vantaggi, tra cui la possibilità di gestire centralmente sedi geograficamente disparate, l’accesso rapido a nuove caratteristiche e funzioni del software di gestione della rete in tempo reale e l’eliminazione della necessità di dedicare risorse infrastrutturali on-premise al software di gestione. Poiché le organizzazioni prendono in considerazione un approccio convergente di gestione centralizzata dei criteri di rete e di sicurezza, di criteri unificati sulla Lan cablata e wireless o di gestione integrata della Lan e della Wan, una piattaforma basata sul cloud diventa un metodo di distribuzione ideale rispetto alla gestione on-premise.

Integrazione di rete e sicurezza

Una delle tendenze più significative del networking è stata l’integrazione delle funzionalità di sicurezza nei prodotti di rete, in particolare nella Sd-Wan. L’integrazione delle funzionalità di sicurezza nei prodotti Sd-Wan contribuisce a migliorare la sicurezza del traffico da e verso il cloud e offre ai clienti l’opportunità di gestire in modo più coerente le politiche di rete e di sicurezza. Le funzionalità di sicurezza più comuni integrate in Sd-Wan comprendono la gestione delle minacce, il firewall, i servizi Vpn, il rilevamento/prevenzione delle intrusioni e i filtri basati su Dns.

Automazione

Un modo per contrastare la crescente complessità delle operazioni di rete è affidarsi a piattaforme di automazione che ne semplificano la gestione. Con l’integrazione degli algoritmi di Machine Learning e Intelligenza Artificiale nel piano di gestione, le politiche di rete e di sicurezza passano da reattive a proattive, avvisando i clienti del degrado della sicurezza o delle prestazioni prima che abbiano un impatto sugli utenti. L’automazione avanzata può anche contribuire a semplificare l’implementazione iniziale e l’ottimizzazione continua della rete utilizzando i principi dello zero touch provisioning (Ztp) e le funzionalità di auto-ottimizzazione.

Convergenza tra Lan e Wan

Le organizzazioni di tutte le dimensioni sono sempre più alla ricerca di una piattaforma comune di gestione della rete in grado di coprire più parti dello stack. Le integrazioni più comuni comprendono la Lan cablata e wireless (ad esempio, wi-fi e commutazione degli accessi), nonché la Lan e la Wan (ad esempio, le reti dei campus e delle filiali). Disporre di una piattaforma di gestione comune in grado di coprire questi aspetti della rete porterà a operazioni più efficienti.

Perché trasformare la rete?

Un obiettivo primario delle aziende di fascia media dovrebbe essere quello di dare priorità a una piattaforma di gestione basata sul cloud, in modo da poter affrontare sfide quali la mancanza di competenze IT dedicate, la necessità di gestire strumenti IT frammentati ed eterogenei e l’esigenza di efficienza nella gestione. Le piattaforme basate sul cloud sono il modo più semplice per gestire i criteri in più domini, ad esempio tra Lan e Wan o tra networking e sicurezza.

La convergenza di networking e sicurezza sta guidando anche altre tendenze. In Idc FutureScape: Worldwide Future of Trust 2022 Predictions, il team di ricerca sulla sicurezza di Idc ha osservato che entro il 2023 il 20% degli acquirenti con ambienti IT che si estendono su sedi, cloud, lavoratori remoti e dispositivi diversi si rivolgerà alla sicurezza di rete come servizio per garantire una protezione uniforme. Un’altra previsione indica che, entro il 2023, il 55% delle organizzazioni avrà destinato metà del proprio budget per la sicurezza a ecosistemi/piattaforme intertecnologiche progettate per un consumo rapido e funzionalità di sicurezza unificate per promuovere un’innovazione agile.

La potenza della gestione integrata di rete e sicurezza

Mentre le organizzazioni cercano di trasformare le proprie reti per fornire un accesso sicuro e prevedibile alle applicazioni distribuite, diventa evidente la necessità di una maggiore integrazione tra rete e sicurezza. La rete è il luogo ideale per impostare e applicare i criteri di sicurezza e la gestione convergente di rete e sicurezza facilita una migliore applicazione dei criteri integrati di rete e sicurezza.

I criteri integrati di rete e sicurezza sono particolarmente importanti per controllare le implementazioni IoT nel livello di accesso della Lan e per supportare la connettività alle risorse basate su cloud. Dal punto di vista dell’IoT, la gestione integrata dei criteri di rete e di sicurezza può aiutare le organizzazioni a comprendere tutti gli utenti e i dispositivi della rete e a fornire controlli granulari di accesso che stabiliscono quali dispositivi IoT possono comunicare con altri dispositivi della rete. Disporre di una piattaforma centralizzata e basata su cloud per inventariare i dispositivi, impostare i criteri di sicurezza e avvisare in caso di violazione dei criteri può diventare un vantaggio strategico fondamentale.

Nel campus e nelle filiali, la gestione integrata dei criteri di rete e di sicurezza può garantire un approccio di accesso alla rete “a fiducia zero” (Ztna – Zero Trust Network Access), che può basarsi sull’identità dell’utente. Utilizzando le scansioni di vulnerabilità dei dispositivi Lan, il filtraggio basato su Dns e l’applicazione di criteri basati sull’identità, è possibile impostare gli utenti e i dispositivi in modo che abbiano accesso tramite “white list” alle risorse aziendali. Analogamente, nella Wan, la gestione convergente dei criteri di rete e di sicurezza fornisce un accesso centralizzato e sicuro alle applicazioni distribuite e basate su cloud da più siti geograficamente dispersi. Componenti come il firewall integrato, i servizi di rilevamento, la prevenzione delle intrusioni e la visibilità e il controllo delle applicazioni assicurano che il traffico tra una sede aziendale e il cloud sia autorizzato.

Le organizzazioni possono ottenere anche altri vantaggi dalla gestione convergente tra Lan e Wan. In un’altra recente indagine Idc ha chiesto alle aziende quali vantaggi hanno ottenuto dalla gestione integrata tra Sd-Wan e livello di accesso alla Lan. Tra le risposte più frequenti, la creazione e l’applicazione centralizzata delle policy su Lan e Wan, l’ottimizzazione delle esperienze applicative a prescindere dalla posizione del dispositivo e la semplificazione dell’implementazione e della gestione della Wan grazie alle integrazioni con la Lan.

@RIPRODUZIONE RISERVATA