I social media sono un pericolo per la salute pubblica a causa del loro effetto sulla salute mentale dei giovani. È la posizione ufficiale della città di New York, che su iniziativa del sindaco Eric Adams ha pubblicato un documento consultivo del Commissario per la Salute che identifica l’accesso e l’uso incontrollato delle piattaforme come dannoso. È la prima grande città degli Stati Uniti a compiere un passo del genere.

L’accusa contro i grandi social network

“Aziende come TikTok, YouTube e Facebook stanno alimentando una crisi della salute mentale progettando le loro piattaforme con caratteristiche che creano dipendenza e pericolo“, ha detto Adams nel discorso annuale sullo stato della città. In risposta a ciò, il commissario alla Sanità di New York Ashwin Vasan “sta emanando un parere che designa ufficialmente i social media come un pericolo per la salute pubblica nella città di New York. Proprio come è successo con il tabacco e le armi, stiamo trattando i social media come altri rischi per la salute pubblica e questo deve finire”, ha aggiunto Adams.

In un avviso pubblicato lo stesso giorno, Vasan ha delineato lo stato di deterioramento della salute mentale dei giovani a New York e ha offerto indicazioni ai ragazzi per incoraggiare un uso sano dei social media, per esempio implementando orari e luoghi liberi dalla tecnologia, monitorando le emozioni durante l’uso e condividendo con gli adulti le preoccupazioni legate ai social media e alla salute mentale.

Fino al 95% degli adolescenti statunitensi, del resto, utilizza una qualche forma di social media, che molti trovano utili per connettersi con gli amici, discutere di interessi e tenersi aggiornati sulle tendenze. Crescono così le preoccupazioni per l’uso di queste piattaforme e per le abitudini che possono creare dipendenza.

Nel maggio dello scorso anno, il Surgeon General Vivek H. Murthy ha emesso un parere in cui affermava che non ci sono prove sufficienti per stabilire se i social media siano “sufficientemente sicuri per bambini e adolescenti”. In un articolo pubblicato sul Washington Post, Murthy ha scritto: “Alla luce della crisi della salute mentale dei giovani, non è più possibile ignorare il potenziale contributo dei social media al dolore di milioni di bambini e famiglie“.

Secondo un’analisi del Post, diverse società di social media, tra cui TikTok e YouTube, hanno risposto alla crescente attenzione aggiungendo nuove funzioni per dare ai genitori un maggiore controllo sull’attività dei loro figli e limitare il tempo che trascorrono online.

Gli effetti dei social media sui giovani

Il rapporto pubblicato mercoledì dal Commissario per la Salute della città di New York è però molto netto: si afferma che tra il 2011 e il 2021 il tasso di liceali della città afflitti da disperazione è aumentato di oltre il 42% e il tasso di ideazione suicida è aumentato di oltre il 34%. “I giovani che si identificano in categorie specifiche come neri, latini, donne o Lgbtq+ hanno tassi sproporzionatamente alti di disperazione”.

Ofir Turel, professore dell’Università di Melbourne in Australia che studia gli effetti comportamentali della tecnologia, ha elogiato l’iniziativa della città di New York per aver riconosciuto i possibili rischi dei social media pur non chiedendone la completa eliminazione.

Turel ha indicato tra i possibili mali dei social media “l’immagine corporea, il confronto sociale, la depressione e l’uso simile alla dipendenza”, precisando però che ci sono “anche molti aspetti positivi” nel loro utilizzo. L’esperto sostiene quello che ha definito il “modello di regolamentazione alimentare“, che incoraggia abitudini sane attraverso approcci come le etichette nutrizionali sugli alimenti, piuttosto che imporre restrizioni. “Anche se non siamo molto bravi a farlo, molte persone riescono ad avere un’alimentazione sana. I social media sono la stessa cosa”, ha detto. “Abbiamo solo bisogno di conoscenza e di incentivi“.

