Next Generation Eu, von der Leyen: “Superato obiettivo 20% investimenti in digitale”

L’Ue ha superato l’obiettivo del 20% di investimenti in progetti digitali della Next Generation Eu: un traguardo “significativo” che dimostra quanto sia importante la tecnologia digitale per le economie e le società. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell’Unione alla sessione plenaria del Parlamento Ue. “Gli Stati membri hanno utilizzato questi investimenti per digitalizzare l’assistenza sanitaria, il sistema giudiziario o la rete dei trasporti”.

Nel suo discorso von der Leyen, ha messo in chiaro che “l’Europa ha assunto un ruolo guida nella gestione dei rischi del mondo digitale” e che di fronte alle sfide della “disinformazione, diffusione di contenuti dannosi, rischi per la privacy dei nostri dati”, l’Unione ha risposto diventando “pioniere mondiale dei diritti dei cittadini nel mondo digitale: il Digital services act e il Digital markets act stanno creando uno spazio digitale più sicuro in cui i diritti fondamentali sono protetti”.

Le due leggi gemelle per i servizi e i mercati digitali “stanno garantendo l’equità con chiare responsabilità per le grandi tecnologie” e questo, ha evidenziato la presidente della Commissione, è “un risultato storico”.

Ora si va avanti: von der Leyen ha annunciato tutte le iniziative dell’esecutivo Ue, tra cui un’indagine sui sussidi del governo cinese alle auto elettriche, un nuovo panel di esperti sull’intelligenza artificiale, i dialoghi per la decarbonizzazione dell’industria con le imprese, un nuovo inviato Ue per le pmi. Inoltre, verrà affidato a Mario Draghi la redazione di un nuovo report sulla competitività dell’Ue. Von der Leyen ha anche indicato che Bruxelles supporta un ulteriore allargamento delle a più di 30 paesi membro.

Digitale e Ai in cima all’agenda di Bruxelles

“È significativo che abbiamo superato di gran lunga l’obiettivo di investimento del 20% nei progetti digitali di NextGenerationEU. Allo stesso tempo, l’Europa è stata guidata nella gestione dei rischi del mondo digitale”, come disinformazione, diffusione di contenuti dannosi, rischi per la privacy dei nostri dati, ha affermato von der Leyen. In risposta, “l’Europa è diventata il pioniere globale dei diritti dei cittadini nel mondo digitale. Il Dsa e il Dma stanno creando uno spazio digitale più sicuro in cui i diritti fondamentali sono protetti. E stanno garantendo l’equità con chiare responsabilità per le big tech. Lo stesso dovrebbe valere per l’intelligenza artificiale”.

WHITEPAPER Cosa si può chiedere a ChatGPT? Scarica la guida 2023: consigli per l’uso, esempi ed opinioni Realtà virtuale Robotica

L’Ai migliorerà l’assistenza sanitaria, aumenterà la produttività, affronterà il cambiamento climatico, ma comporta minacce molto reali, ha affermato von der Leyen. “L’intelligenza artificiale è una tecnologia generale accessibile, potente e adattabile a una vasta gamma di usi, sia civili che militari. E si sta muovendo più velocemente di quanto previsto dai suoi sviluppatori. Abbiamo quindi una finestra di opportunità sempre più ristretta per guidare questa tecnologia in modo responsabile. Credo che l’Europa, insieme ai partner, dovrebbe aprire la strada a un nuovo quadro globale per l’Ai, costruito su tre pilastri: salvaguardie, governance e innovazione responsabile”.

La priorità numero uno è garantire che l’Ai si sviluppi in modo umano-centrico, trasparente e responsabile, ha sottolineato von der Leyen ricordando l’approvazione dell’Ai Act. “Ora stiamo gettando le basi per un unico sistema di governance in Europa” – ha proseguito – Ma dovremmo anche unire le forze con i nostri partner per garantire un approccio globale alla comprensione dell’impatto dell’Ai nelle nostre società. Pensiamo al prezioso contributo dell’Ipcc per il clima, un gruppo globale che fornisce le indicazioni scientifiche aggiornate ai responsabili politici. Credo che abbiamo bisogno di un organismo simile per l’Ai – sui rischi e sui suoi benefici per l’umanità.

Il terzo pilastro è guidare l’innovazione in modo responsabile e, a questo proposito, von der Leyen ha annunciato oggi una nuova iniziativa per aprire i computer europei ad alte prestazioni alle start-up di intelligenza artificiale per addestrare i loro modelli. Ma verrà anche stimolato il dialogo aperto con coloro che sviluppano e implementano l’Ai. “Succede negli Stati Uniti, dove sette grandi aziende tecnologiche hanno già accettato regole volontarie in materia di sicurezza, protezione e fiducia”, ha detto von der Leyen. “Succede qui, dove lavoreremo con le aziende di intelligenza artificiale, in modo che si impegnino volontariamente nei principi dell’AI Act prima che entri in vigore”.

Il passo successivo sarà “riunire tutto questo lavoro verso standard globali minimi per l’uso sicuro ed etico dell’Ai”.

Gli annunci sul Green deal europeo

La Commissione europea intende continuare a sostenere con determinazione la transizione ecologica e le sfide ambientali, ormai sempre più collegate con quelle economiche e geopolitiche. “Abbiamo iniziato con un pacchetto di misure, dal Net-Zero Industry Act al Critical Raw Materials Act”, ha evidenziato von der Leyen. “Con la nostra strategia industriale, stiamo esaminando i rischi e le esigenze di ogni ecosistema in questa transizione. Dobbiamo finire questo lavoro. E con questo, dobbiamo sviluppare un approccio per ogni ecosistema industriale”.

Perciò, a partire da questo mese, la Commissione terrà una serie di dialoghi sulla transizione green con l’industria. L’obiettivo principale sarà quello di sostenere ogni settore nella costruzione del proprio modello di business per la decarbonizzazione dell’industria.

Verrà, inoltre, presentato un pacchetto europeo per l’energia eolica, per sostenere il settore, con migliori sistemi di gara in tutta l’Eu e un focus sulle competenze, sull’accesso ai finanziamenti e sulle catene di approvvigionamento stabili.

La stessa strategia riguarderà altri settori: “Dal vento all’acciaio, dalle batterie ai veicoli elettrici, la nostra ambizione è cristallina: il futuro della nostra industria della tecnologia pulita deve essere realizzato in Europa.

Le materie prime critiche

“Abbiamo usato la crisi per investire massicciamente nelle energie rinnovabili e accelerare la transizione pulita”, ha detto ancora la von der Leyen sul tema dell’inflazione e della crisi energetica. “Abbiamo usato la massa critica dell’Europa per abbassare i prezzi e garantire la nostra offerta. Il prezzo del gas in Europa era di oltre 300 euro per MWh un anno fa. Ora sono circa 35 anni. Quindi dobbiamo guardare a come possiamo replicare questo modello di successo in altri campi come le materie prime critiche o l’idrogeno pulito. Nel corso dell’anno organizzeremo la prima riunione del nostro nuovo Club delle materie prime critiche, mentre continueremo a promuovere un commercio aperto ed equo”.

Il Club delle materie prime critiche è una iniziativa pensata dalla Commissione per avvicinare partner affidabili e diversificare gli approvvigionamenti di materie prime critiche, essenziali per la doppia transizione gemella, verde e digitale. Von der Leyen non ha fornito molti dettagli, ma ha suggerito che dall’Australia al Giappone e agli Stati Uniti sono molti i Paesi del “mondo vogliono collaborare. Molti dipendono eccessivamente da un unico fornitore per i minerali critici. Altri, dall’America Latina all’Africa, vogliono sviluppare industrie locali per la lavorazione e la raffinazione, invece di spedire le risorse all’estero”.

La sicurezza economica: la piattaforma Stip

Le aziende europee hanno bisogno di accesso alle tecnologie chiave per innovare, sviluppare e produrre, è una questione di sovranità europea, ha proseguito von der Leyen. “È imperativo per la sicurezza economica e nazionale preservare un vantaggio europeo sulle tecnologie critiche ed emergenti“, ha detto la presidente dell’esecutivo europeo. “Questa politica industriale europea richiede anche finanziamenti europei comuni. Ecco perché – come parte della nostra proposta di revisione del nostro bilancio – abbiamo proposto la piattaforma Step. Con Step possiamo aumentare, sfruttare e guidare i fondi dell’Ue per investire in tutto, dalla microelettronica all’informatica quantistica e all’Ai, dalla biotecnologia alla tecnologia pulita. Le nostre aziende hanno bisogno di questo sostegno ora – quindi esorto a un rapido accordo sulla nostra proposta di bilancio”.

C’è di più quando si tratta di competitività: “Abbiamo visto reali strozzature lungo le catene di approvvigionamento globali, anche a causa delle politiche deliberate di altri paesi. Basti pensare alle restrizioni all’esportazione della Cina su gallio e germanio, che sono essenziali per beni come semiconduttori e pannelli solari. Questo dimostra perché è così importante che l’Europa intensifichi la sicurezza economica”, ha affermato von der Leyen.

La Cina e la concorrenza sleale

A proposito di concorrenza, von der Leyen ha ribadito che “è vera solo finché è giusta”. Troppo spesso le aziende dell’Ue sono escluse dai mercati esteri o sono vittime di pratiche predatorie, ha detto la presidente; spesso sono sfavorite da concorrenti che beneficiano di enormi sussidi statali.

“Non abbiamo dimenticato come le pratiche commerciali sleali della Cina abbiano influenzato la nostra industria solare. Molte giovani imprese sono state espulse da concorrenti cinesi fortemente sovvenzionati. Le aziende pionieristiche hanno dovuto presentare istanza di fallimento. I talenti promettenti sono andati alla ricerca di fortuna all’estero. Questo è il motivo per cui l’equità nell’economia globale è così importante. Intere industrie e comunità dipendono da questo. Quindi, dobbiamo essere chiari sui rischi che affrontiamo”, ha affermato von del Leyen.

Un esempio è quello dei veicoli elettrici: “I mercati globali sono ora inondati di auto elettriche cinesi più economiche. E il loro prezzo è mantenuto artificialmente basso da enormi sussidi statali. Questo sta distorcendo il nostro mercato. Posso annunciare oggi che la Commissione sta avviando un’indagine antisovvenzioni sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina. L’Europa è aperta alla concorrenza. Non per una corsa verso il basso”.

Al tempo stesso, “è vitale mantenere aperte le linee di comunicazione e di dialogo con la Cina. Perché ci sono anche argomenti dove possiamo e dobbiamo cooperare. De-risk, non disaccoppiare: questo sarà il mio approccio con la leadership cinese al vertice Ue-Cina entro la fine dell’anno”.

Le competenze e il lavoro

Le tre grandi sfide economiche da affrontare nel prossimo anno sono: carenza di manodopera e competenze, inflazione e facilitare il business per le nostre aziende.

“Il primo ha a che fare con il nostro mercato del lavoro. Con Sure – la prima iniziativa europea di lavoro a breve termine – abbiamo salvaato 40 milioni di posti di lavoro. Abbiamo quindi immediatamente riavviato il nostro motore economico grazie a NextGenerationEu. E oggi vediamo i risultati. L’Europa è vicina alla piena occupazione. Invece di milioni di persone in cerca di lavoro, milioni di posti di lavoro sono in cerca di persone”.

Ma anche questo è un problema: la carenza di manodopera e di competenze sta raggiungendo livelli record. Il 74% delle pmi afferma di dover affrontare una carenza di competenze. E due terzi delle aziende europee sono alla ricerca di specialisti It.

“Dobbiamo migliorare l’accesso al mercato del lavoro. Soprattutto per i giovani, per le donne. E abbiamo bisogno di una migrazione qualificata. Inoltre, dobbiamo rispondere ai cambiamenti profondamente radicati nella tecnologia, nella società e nella demografia. E per questo, dovremmo fare affidamento sull’esperienza delle imprese e dei sindacati, i nostri partner di contrattazione collettiva”, ha affermato von der Leyen. “Le parti sociali devono essere di nuovo al centro del nostro futuro. Insieme dobbiamo concentrarci sulle sfide che il mercato del lavoro deve affrontare, dalle competenze e dalla carenza di manodopera, alle nuove sfide derivanti dall’Ai. Ecco perché, insieme alla Presidenza belga il prossimo anno, convocheremo ancora una volta un nuovo vertice delle Parti sociali a Val Duchesse”.

L’inviato europeo per le pmi

Von der Leyen ha anche annunciato che, entro la fine dell’anno, verrà nominato un inviato per le pmi dell’Ue che riferirà direttamente alla presidente della Commissione europea e servirà ad ascoltare “direttamente dalle piccole e medie imprese le loro sfide quotidiane”.

E il mese prossimo, arriveranno le prime proposte legislative per ridurre gli obblighi di segnalazione a livello europeo del 25%, per facilitare l’imprenditoria europea.

Twin transition, il ruolo dell’Italia

Nel giorno del discorso sullo stato dell’Unione, il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha presenziato l’apertura del nuovo ufficio di Sace a Belgrado, in Serbia: occasione per ribadire il ruolo del nostro Paese per accelerare la twin transition.

“L’Italia è in grado di fornire tecnologia significativa”per la duplice transizione tecnologica digitale e verde, perché è un Paese che in questi campi esprime dei punti di eccellenza – ha detto Urso – Il Made in Italy è un marchio di eccellenza globale, ormai considerato tale in qualunque continente. I settori tradizionali si sono molto innovati, dall’alimentazione all’abbigliamento, passando per l’arredo e l’automazione. Ma accanto questi, che sono di eccellenza a livello globale, ci sono anche i settori piu’ innovativi”.

“Mi riferisco a quelli legati all’innovazione, all’intelligenza artificiale, alla meccanica quantistica o all’industria dello spazio”, ha precisato il ministro, citando poi tra gli esempi “la più grande impresa a livello di tecnologia green e di produzione di energia rinnovabile a livello mondiale, l’Enel, che tra l’altro sta realizzando in Sicilia il più grande stabilimento di pannelli solari, quello piu’ tecnologicamente avanzato e forse il solo che possa competere con l’industria dei pannelli solari cinesi”. “Ecco, noi possiamo fornire tecnologia significativa sulla duplice transizione tecnologica digitale e green, perché siamo un Paese che in questo campo esprime dei punti di eccellenza”, ha concluso Urso.

WHITEPAPER Semplifica e accelera il Customer Journey nel Retail con l’AI Machine Learning Marketing analytics

@RIPRODUZIONE RISERVATA