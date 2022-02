Nokia, utile netto a 1,6 miliardi, via al buy back. Il ceo Lundmark: "Siamo in posizione di forza" - CorCom

Nokia ha registrato nel corso del 2021 un utile netto annuale nel 2021 di 1,6 miliardi di euro, sostenuto da vendite in aumento nonostante i problemi di fornitura. L’anno scorso, le vendite sono aumentate dell’1,6% a 22,2 miliardi, ha riferito il gruppo nella sua relazione finanziaria annuale. E per il 2022 la terza azienda mondiale del settore delle apparecchiature Tlc si aspetta un ulteriore aumento del fatturato.

L’analisi del Ceo Lundmark

Il 2021 è stato un anno positivo per Nokia, trainato dalla nostra crescente leadership tecnologica, dalla forte domanda e da un ripristino della nostra attività più rapido del previsto”, commenta il presidente e Ceo Pekka Lundmark. “Ciò ci ha consentito di ottenere una crescita delle vendite nette in valuta costante del 3% e un margine operativo del 12,5%. Grazie a un solido quarto trimestre che chiude un forte 2021, abbiamo creato una base eccellente mentre iniziamo a passare alla fase successiva della nostra strategia per generare crescita ed espandere la redditività. Tutti i nostri gruppi aziendali hanno compiuto progressi significativi quest’anno per renderci più competitivi in tutti i mercati in cui operiamo”, continua Lundmark. “Le reti mobili hanno in gran parte colmato il divario con la concorrenza nel 5G e hanno migliorato il proprio margine lordo continuando a rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Network Infrastructure ha esteso la sua leadership tecnologica con una crescita significativa guidata da Reti Fisse e Reti Sottomarine. Cloud and Network Services ha continuato a riequilibrare il proprio portafoglio e ha registrato una crescita incoraggiante nelle sue aree di interesse chiave. Nokia Technologies ha compiuto buoni progressi espandendosi in settori quali l’automotive e l’elettronica di consumo”.

Le previsioni per il 2022

Secondo Lundmark, Nokia entra nel 2022 in una posizione di forza con margini migliorati, un’esecuzione della strategia più rapida del previsto e un portafoglio ordini elevato, sebbene la situazione della catena di approvvigionamento globale rimanga difficile. Vediamo opportunità nel lancio del 5G e nel mercato aziendale in crescita. Di conseguenza, prevediamo che il 2022 porterà un altro anno di crescita delle vendite e puntiamo a un margine operativo dell’11-13,5%. L’obiettivo a lungo termine della società è crescere più velocemente del mercato e raggiungere un margine operativo di almeno il 14%. Per l’intero 2022, il gruppo prevede che la performance del free cash flow di sarà inferiore di circa 450 milioni di euro rispetto al suo utile operativo, principalmente a causa dei pagamenti anticipati ricevuti da alcuni licenziatari negli anni precedenti. “Il ritmo di consegna dipenderà sia dall’ambiente di mercato che dalle decisioni che potremmo prendere sugli investimenti in ricerca e sviluppo per garantire la nostra competitività a lungo termine e una redditività sostenibile”.

Via all’operazione di buy back

Contestualmente ai risultati trimestrali, Nokia ha annunciato anche che il suo Consiglio di amministrazione sta avviando un programma di riacquisto di azioni. L’operazione di buy back dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2022. Il programma mira a restituire fino a 600 milioni di euro di contanti agli azionisti in tranche per un periodo di due anni, previa autorizzazione continua dell’Assemblea Generale Annuale. Nokia divulgherà ulteriori dettagli separatamente prima di iniziare gli acquisti.

