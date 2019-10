Non solo Uber, anche Lyft fa causa alla città di New York

Guerra al traffico o difesa dei taxisti convenzionali? Secondo Lyft la città di New York sta facendo una mossa illegittima e ha deciso, come già Uber, di fare causa alla città. Il motivo del contendere è la normativa che limita il tempo che i driver di Lyft sono liberi di spendere viaggiando su e giù per Manhattan senza i passeggeri a bordo.

Secondo Lyft, società basata a San Francisco, la norma è arbitraria e minaccia di spostare parte del lavoro delle aziende come Lyft e Uber ai tassisti.

«Questa regola – ha detto un portavoce dell’azienda – non è un tentativo serio di risolvere il problema del traffico dentro New York. Invece, è un modo per ferire i riders e i drivers di Lyft».

La regola, chiamata “cruising cap”, è stata decisa dalla Taxi and Limousine Commission (TLC) di New York e prevede che ci sia un limite del 31% di tempo che i driver su veicoli chiamati tramite app possono guidare senza passeggeri nel pezzo di Manhattan a sud della 96ma strada. Questo significa che i driver devono guidare con passeggeri a bordo per almeno il 69% del loro tempo di lavoro.

La norma, assieme a varie altre decisioni operative prese nell’ultimo anno, ha l’obiettivo di ridurre la congestione del traffico a Manhattan dove i veicoli di Lyft e Uber nelle ore di punta possono contribuire fino a un terzo del traffico. La stessa norma, oltre al limite delle licenze, era stata già contestata il mese scorso da Uber.

@RIPRODUZIONE RISERVATA