Noovle, Paolo Vannuzzi: "Aziende italiane verso la maturità cloud, decisivo il Pnrr" - CorCom

In Italia cresce il numero di aziende che adotta soluzioni cloud e, anche se siamo lontani dalla maturità, le barriere culturali stanno cedendo e il Pnrr potrà dare l’impulso decisivo allo sviluppo del mercato. Lo ha affermato Paolo Vannuzzi, Head of Commercial Operations, Noovle, intervenendo all’evento CorCom-Digital360 “L’Italia alla sfida del cloud nazionale”.

“Noovle è sul mercato del cloud da più di 10 anni e offre non solo tecnologie, ma competenze“, ha sottolineato Vannuzzi. “Il business globale vale 3,8 miliardi di dollari e il PaaS e IaaS crescono anche più del SaaS, segno di una maggiore consapevolezza”. Vannuzzi ha citato anche un’evoluzione positiva del contesto normativo: la regolamentazione è più chiara in Italia e in Ue, dando ulteriore impulso ai progetti. Da parte loro i grandi vendor hanno compiuto “grandi passi in avanti per far evolvere il concetto del servizio cloud verso una maggiore compliance e sicurezza avvicinandosi territorialmente al cliente”.

un’ impresa italiana su tre non ha ancora accompagnato il percorso tecnologico con azioni di cambiamento organizzativo. Noovle può contribuire al cambio di passo e all’accelerazione necessaria per supportare laPnrr, ha sottolineato Vannuzzi. In questo scenario anche l’Italia è in crescita: “Si stanno superando gli ostacoli culturali verso l’approccio as-a-service e la pandemia ha accelerato i progetti di innovazione e lo spostamento del business sui canali digitali”. Eppure, secondo le rilevazioni del Politecnico di Milano,e all’accelerazione necessaria per supportare la transizione digitale che è uno dei pilastri portanti del, ha sottolineato Vannuzzi.

"Nel futuro di Noovle c'è il potenziamento dell'hybrid cloud. Siamo già al lavoro con i grandi player per creare nuovi datacenter, arricchire la nostra offerta e andare verso il modello ibrido che unisce cloud pubblico e privato", ha indicato Vannuzzi. Come Tim company Noovle ha un esteso presidio territoriale e sta "spingendo non solo sull'evoluzione tecnologica e sulle use per i clienti sul territorio, ma anche sullo sviluppo delle competenze, sia nelle aziende che negli istituti di formazione come le scuole e le università".

Fare e innescare innovazione è il grande obiettivo di Noovle e per questo restano fondamentali le partnership, ha concluso Vannuzzi. “Avere un valido ecosistema di partner è un elemento centrale della strategia di Noovle per la crescita del territorio: le collaborazioni sono la base per la creazione di un ecosistema cloud nazionale“, ha detto il top manager. La Tim company prosegue con le alleanze con i vendor cloud, a partire da Google, ma anche Microsoft, Oracle, Vmware, e altri ancora. Ci sono poi le collaborazioni con i system integrator per condividere competenze e la grande leva delle startup e dell’open innovation, che nutrono il percorso verso il futuro.

