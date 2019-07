Ntt Data battezza in Italia “X”. La nuova unit affidata a Mario Tomasi

Incubare nuove idee e conquistare mercati alternativi. Sono questi gli obiettivi di Ntt Data X, la nuova unità organizzativa di Ntt Data in Italia, primo Paese al mondo in cui la multinazionale giapponese ha lanciato l’iniziativa. La “X” rappresenta non solo la volontà di offrire un valore aggiunto, ma anche la convergenza tra competenze dell’azienda ed esigenze dei clienti, oltre che l’incognita dettata dall’opportunità di creare soluzioni esponenziali importanti in futuro.

Ntt Data X debutta con la divisione “Product Solution” che sarà guidata da Mario Tomasi e che si occuperà di sviluppare prodotti integrati in soluzioni all’ interno dell’ecosistema dei servizi dell’azienda. Product Solution avrà la funzione di pensare, ingegnerizzare e sviluppare prodotti e soluzioni che rispondono a specifici bisogni dei clienti abilitando nuovi modelli di business.

Mario Tomasi – si legge in una note del gruppo – ha un’ampia esperienza nell’ingegnerizzazione e industrializzazione dei prodotti avendo ricoperto posizioni di vertice in aziende specializzate in quest’area. Prima di unirsi a Ntt Data, Tomasi ha ricoperto ruoli di vertice in Poste Italiane, Prysmian e Bain & Company.

“Sono orgoglioso di dare vita a Ntt Data X, che si porrà come fattore distintivo rispetto alla concorrenza, contribuirà a rafforzare la nostra offerta sul mercato e sarà fonte di ricavi ad alta profittabilità per sostenere la nostra crescita futura”, ha commentato Walter Ruffinoni, Amministratore Delegato di Ntt Data Italia e responsabile ad interim di Ntt Data X. “Grazie a Ntt Data X ci aspettiamo di rispondere più velocemente ai bisogni strategici dei nostri clienti. Auguro a Mario i migliori auguri di successo per la nuova esperienza professionale nella prima Unit nata da Ntt Data X”.

