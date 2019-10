Ntt Data si rafforza nelle assicurazioni: takeover su un ramo di Xtphere

Ntt Data rafforza la propria presenza a Torino e si prepara a fornire nuovi servizi integrati ai clienti del settore bancario e assicurativo. Sarà possibile grazie all’acquisizione del ramo di azienda di Xtphere che si occupa delle attività di consulenza e fornitura di servizi IT e del software Acelerate per il calcolo dei premi assicurativi. Il closing del takeover, che prevede l’acquisizione del 100% delle quote della newco Xsfera in seguito al conferimento del ramo d’azienda di Xtphere, è previsto per il mese di novembre. Grazie a queta operazione Ntt Data punta a rafforzare le sinergie nazionali dei poli di Milano e Torino, supportando lo sviluppo di un nuovo centro di competenze tecnologiche, oltre a quelli già esistenti a Napoli e Cosenza.

“L’acquisizione delle attività di consulenza e fornitura di servizi IT di Xtphere e del Software Acerate – afferma Walter Ruffinoni, amministratore delegato Ntt Data Italia – conferma la priorità strategica del mercato assicurativo per il Gruppo Ntt Data a livello internazionale. Grazie a questo accordo consolidiamo in Italia il posizionamento nelle aree core delle compagnie assicurative con l’ingresso di competenze pregiate e di asset distintivi”.

“XTphere è una società ICT innovativa con sede a Torino che ha sviluppato il suo dna su competenze trasversali, passione per le tecnologie e know-how assicurativo e bancario – aggiunge Mauro Ventre, ceo di XTphere – La nostra crescita riflette gli obiettivi dei nostri clienti di raggiungere il loro piano strategico di trasformazione digitale. L’acquisizione in Ntt Data Group è una fantastica opportunità per sviluppare la nostra esperienza confrontandoci con un pubblico più ampio”.

