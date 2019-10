Ntt si fa “grande”, tutti i brand in uno. Balestrieri alla guida dell’Italia

Emanuele Balistreri è stato nominato country managing Director di Ntt Ldt la “corporate” nipponica che da luglio scorso è sbarcata in Italia con una propria struttura. Ex country manager di Dimension Data Italia, il manager riporterà a Paul Cooper, Regional Director Europe Ntt Ltd.

“È un onore per me essere alla guida di Ntt Ltd. in Italia in questo momento così ricco di opportunità – è il primo commento di Balestrieri -. Ntt è un brand riconosciuto e affidabile e sta realizzando grandi imprese per i clienti e la società più in generale. Sono felice di essere promotore presso i clienti italiani di un brand come Ntt, con tutta l’ampiezza di competenze che esso esprime. Insieme, come Ntt, saremo in grado di fare grandi cose.”

Presentata il primo luglio 2019, Ntt Ltd. riunisce in un’unica realtà 40.000 dipendenti provenienti da 28 brand tra cui Ntt Data, Ntt Communications, Dimension Data e Ntt Security. L’azienda vanta più di 10.000 clienti in tutto il mondo, nel settore dei servizi finanziari, farmaceutico delle telecomunicazioni, energy & utilities, manifatturiero, automotive e tecnologico.

“Siamo lieti di assistere, oggi, all’unione di tutti questi brand in Ntt, certo che essi ricopriranno un ruolo importante nell’aiutare i clienti a raggiungere grandi obiettivi, ogni giorno -commenta Andrew Coulsen, ceo Europe per Ntt Ltd – Emanuele Balestrieri è stato scelto per guidare Ntt Ltd. in Italia per il suo straordinario background e sono estremamente fiducioso nel nostro futuro in questo paese grazie alla sua gestione capace. Abbiamo creato Ntt Ltd. per affermarci quali fornitori di servizi tecnologici in grado di offrire soluzioni a supporto delle sfide digitali dei nostri clienti in tutto il mondo. Sia l’Italia che Emanuele Balistreri saranno cruciali nel raggiungimento di questo obiettivo.”

I brand che andranno progressivamente ad unirsi a Ntt Ltd – si legge in una nota dell’azienda – includono: Arkadin, Capside, Communications Lifecycle Management, Dpa, Dtsi Group, Emerio, e-shelter, Euricom, e2y, Global IP Network (GIN), Gyron, Netmagic Solutions, Ntt Communications Cloud Infrastructure Services (Ntt Com CIS), Ntt Communications Managed Services, Ntt Global Networks, Ntt Indonesia Nexcenter, Oakton, RagingWire, Secure-24, Sql Services, Symmetry, Training Partners, Transatel, Viiew e WhiteHat Security.

Oltre ad offrire soluzioni di mercato Ntt Ltd potrà contare sul centro di innovazione di Ntt in Giappone così come della rete globale di partnership.

Ecco chi è Ntt

