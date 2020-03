Ntt vara la divisione Cloud Communications

Ntt ha annunciato la nascita della divisione Cloud Communications, nuovo centro di eccellenza in questa categoria di mercato. Precedentemente conosciuta come Arkadin, Cloud Communications diventa una parte fondamentale dell’offerta di soluzioni di Intelligent Workplace del gruppo. La divisione – si legge in una nota dell’azienda – continuerà a operare come consulente di fiducia per tutte quelle organizzazioni che desiderano accelerare una collaborazione moderna. Elemento che, alla luce dei recenti avvenimenti, diventa più importante che mai.

Nominata quale Microsoft Intelligent Communications Partner 2019, sotto il brand Arkadin, la divisione si contraddistingue per un’offerta end-to-end che include servizi di consulenza e deployment erogati in modo flessibile e personalizzato. Nella continuità con quanto fatto finora, Cloud Communications proseguirà a lavorare a stretto contatto con la propria società interamente controllata, Applicable Limited, il principale fornitore di Cloud Unified Communications e servizi voce di fascia enterprise con uffici a Bristol (Uk), Brisbane (Australia) e Houston (Usa).

Le nuove nomine: ecco chi coordinerà la divisione

Sotto la guida di Mark Alexander, Fiona Lodge e Jean Turgeon lavoreranno congiuntamente con i team regionali esistenti per guidare l’evoluzione strategica delle soluzioni di cloud communication globali di Ntt. “Siamo onorati di avere Fiona e Jean nel nostro team di Cloud Communications”, ha commentato lo stesso Alexander, Ceo di Cloud Communications. “Entrambi apportano un bagaglio di conoscenze, competenze ed esperienze che supporteranno la divisione nel continuare a offrire ai clienti le migliori soluzioni, partnership, valutazioni e consulenza durante tutto il loro percorso di trasformazione digitale verso ambienti di lavoro più intelligenti. Si uniscono così ai nostri team globali altamente qualificati e opereranno a stretto contatto con loro con l’obiettivo di cambiare radicalmente le modalità con cui le organizzazioni comunicano e collaborano in tutto il mondo”.

In qualità di Chief Product and Strategy Officer, Lodge è responsabile del consolidamento del ruolo di Ntt come consulente di fiducia per le unified communications e i servizi basati su cloud. In stretta collaborazione con un rete di partner strategici, come Microsoft e Cisco, avrà il compito di facilitare una trasformazione digitale completa degli spazi lavorativi per i clienti nel mondo. Quale Chief Technology and Information Officer, Turgeon guiderà invece l’adozione dei servizi internamente ed esternamente con i clienti di Ntt Ltd. che stanno intraprendendo il percorso di trasformazione del proprio business. Jean si distingue per le competenze maturate nell’allineamento degli obiettivi di business, nella digital execution e nell’adozione cloud, garantendo, allo stesso tempo, la piena soddisfazione degli standard di Sla, sicurezza e conformità.

