Nuovo record per il Suap, pratiche online a quota 412mila

Toccano quota 411.600 le pratiche per l’avvio e l’esercizio di impresa completate online attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Un nuovo record incassato dallo Sportello unico per le attività produttive (Suap) digitale gestito da 3.830 Comuni in collaborazione con le Camere di commercio.

Nei primi nove mesi dell’anno le pratiche sono cresciute di quasi un terzo, il 31%, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A luglio, in particolare, si è registrato un picco di attività, con quasi 60mila pratiche pervenute ed un aumento del 36% rispetto a luglio 2018.

Il Suap supera così la soglia dei 2 milioni di procedure digitali in otto anni di attività, “semplificando – fa sapere Unioncamere – la vita amministrativa di quasi 3 milioni di imprese italiane”.

In Lombardia il record di attività con Suap

Ad utilizzare con sempre maggior frequenza la piattaforma sono state soprattutto le imprese lombarde (quasi 4mila le pratiche in più nell’ultimo mese rispetto a un anno fa), seguite dalle pugliesi (+2.988), venete (+2.782) e siciliane (+1.286). A Milano, in particolare, sono state inviate e ricevute 2.770 procedure a luglio, più di 1.800 quelle di Venezia. Tra i Comuni più attivi ci sono anche Taranto (701), Vicenza (583) e Treviso (531).

L’incremento delle pratiche e dei documenti inviati dalle imprese ai Suap arricchisce automaticamente anche la raccolta dei Fascicoli d’impresa, il servizio delle Camere di Commercio che consente a tutte le Pubbliche amministrazioni di accedere direttamente a documenti ed atti relativi alle imprese, senza doverne richiedere ulteriore copia agli operatori economici. Attualmente sono oltre un milione i fascicoli d’impresa consultabili dalla PA, 107mila in più di dicembre 2018.

