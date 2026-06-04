Very Mobile rilancia una delle sue promozioni più interessanti sul mercato mobile: l’operatore virtuale di proprietà di WindTre propone infatti un’offerta da 200 GB a 6,99 euro al mese.

La soluzione di Very Mobile è disponibile sia per chi richiede un nuovo numero sia per alcuni clienti che effettuano la portabilità da operatori selezionati e include traffico dati in 5G Full Speed fino a 2 Gbps, minuti e SMS illimitati, un mese gratuito e costi iniziali ridotti per l’attivazione.

Offerta Very Mobile da 200 GB a 6,99 euro: cosa include

La tariffa di Very Mobile mette a disposizione un pacchetto particolarmente ricco per il segmento sotto i 7 euro mensili. Sono tanti, infatti, i vantaggi inclusi nell’offerta, per un costo di soli 6,99 euro al mese.

Caratteristica Dettagli Giga 200 GB Minuti Illimitati SMS Illimitati Rete 5G Full Speed Velocità massima Fino a 2 Gbps Canone 6,99 euro al mese Promo iniziale 1 mese gratuito SIM Gratuita Spedizione Gratuita eSIM Inclusa Durata prezzo Per sempre

L’offerta consente di navigare sulla rete 5G Full Speed di Very Mobile, a condizione di utilizzare un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dal servizio.

Chi può attivare l’offerta di Very Mobile

Very Mobile ha previsto per la stessa promozione condizioni differenti a seconda dell’operatore di provenienza.

Portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori

I clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e alcuni altri operatori possono ottenere i 200 GB a 6,99 euro al mese mantenendo il proprio numero telefonico.

In questo caso è previsto anche uno sconto sul costo di attivazione, che scende a 0,99 euro rispetto ai 9,99 euro standard. Inoltre, la promozione include 10 GB aggiuntivi al mese per i primi sei mesi.

Offerta per nuovi numeri

La stessa tariffa da 6,99 euro è disponibile anche per chi desidera attivare una nuova numerazione. In questo caso il costo di attivazione promozionale è pari a 4,99 euro. Restano inclusi il mese gratuito iniziale, la SIM senza costi e la possibilità di scegliere una eSIM virtuale.

Come funziona l’offerta da 200 GB di Very Mobile per chi arriva da TIM, Vodafone e Kena

Very Mobile ha previsto una proposta specifica anche per i clienti provenienti da TIM, Vodafone, Kena e altri operatori selezionati. In questo caso il pacchetto resta identico sotto il profilo dei contenuti, con 200 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati e accesso alla rete 5G Full Speed fino a 2 Gbps, ma il canone sale a 11,99 euro al mese.

La promozione include comunque un mese gratuito, SIM e spedizione senza costi e un’attivazione scontata a 0,99 euro invece di 9,99 euro. Anche questa versione è disponibile in formato eSIM e mantiene tutte le caratteristiche che contraddistinguono le offerte Very Mobile, come l’assenza di vincoli contrattuali, i servizi inclusi gratuitamente e la possibilità di utilizzare parte del traffico dati nei Paesi dell’Unione Europea.

I vantaggi aggiuntivi dell’offerta Very Mobile

Oltre ai 200 GB, la promozione di Very Mobile comprende una serie di servizi senza costi aggiuntivi:

hotspot incluso;

servizio “Ti Ho Cercato”;

RingMe;

blocco automatico dei servizi premium;

cambio offerta gratuito;

utilizzo in Unione Europea con traffico dati dedicato;

assenza di vincoli contrattuali e penali di disattivazione.

Secondo quanto comunicato dall’operatore, la copertura raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G. Gli utenti possono inoltre gestire rinnovi, ricariche e modifiche dell’offerta direttamente tramite l’app ufficiale.

Confronto tra le versioni dell’offerta Very Mobile da 200 GB

La versione più conveniente resta quindi quella dedicata ai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e operatori compatibili con la promozione, che consente di accedere a 200 GB in 5G Full Speed mantenendo il canone sotto i 7 euro mensili.