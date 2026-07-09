Per chi cerca la migliore offerta mobile, sono tante le promozioni disponibili a luglio 2026: si tratta spesso di promozioni a tempo limitato, da cogliere al volo. Ad esempio Iliad, Very Mobile, Kena Mobile e ho.mobile propongono pacchetti che arrivano fino a 440 GB, con minuti illimitati, SMS inclusi e accesso alla rete 5G.

Le differenze emergono soprattutto nei costi di attivazione, nelle condizioni riservate ai clienti che effettuano la portabilità e nei servizi aggiuntivi, aspetti che possono incidere sulla convenienza complessiva dell’offerta.

Le migliori offerte mobile di luglio 2026: perché la sfida si gioca su prezzo e servizi

L’aumento del traffico dati utilizzato da smartphone, hotspot e dispositivi connessi sta spingendo gli operatori a incrementare i Giga inclusi senza modificare il canone mensile. Allo stesso tempo cresce l’attenzione verso la qualità della rete 5G, la trasparenza delle condizioni contrattuali e i servizi digitali accessori.

Le offerte mobile attualmente disponibili rispondono a queste esigenze con strategie differenti, puntando su quantità di traffico, velocità di navigazione oppure vantaggi dedicati ai clienti.

Iliad: fino a 300 GB e traffico extra in oltre 110 Paesi

Iliad conferma la propria strategia basata su offerte permanenti senza vincoli e senza aumenti futuri. La proposta più completa è Top 30 Mondo, disponibile a 12,99 euro al mese con 300 GB, minuti e SMS illimitati e ulteriori 30 GB utilizzabili in oltre 110 Paesi, inclusi quelli dell’Unione Europea.

L’offerta di Iliad sfrutta la rete 5G nelle aree coperte e rappresenta una soluzione interessante per chi viaggia frequentemente. Rimangono disponibili anche i piani GIGA 250 a 11,99 euro, GIGA 200 a 9,99 euro e GIGA 150 a 7,99 euro mensili.

Iliad propone inoltre offerte dedicate alle connessioni dati, ai dispositivi domotici e alla sola telefonia, mantenendo un costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro.

Offerta Giga Minuti e SMS 5G Prezzo TOP 30 MONDO 300 GB + 30 GB in oltre 110 Paesi Illimitati Sì 12,99 €/mese GIGA 250 250 GB Illimitati Sì 11,99 €/mese GIGA 200 200 GB Illimitati Sì 9,99 €/mese GIGA 150 150 GB Illimitati No 7,99 €/mese Voce 40 MB Illimitati No 4,99 €/mese Dati 350 350 GB (solo dati) – Sì 14,99 €/mese Domotica 200 MB 50 minuti + 100 SMS No 1,99 €/mese

Very Mobile: prezzi aggressivi e 5G Full Speed fino a 2 Gbps

Very Mobile continua a presidiare la fascia più competitiva del mercato con offerte dedicate sia ai nuovi numeri sia ai clienti provenienti da operatori selezionati.

Il piano d’ingresso propone 100 GB a 4,99 euro al mese con minuti illimitati e 200 SMS. Salendo di fascia diventano disponibili offerte da 150, 200, 300 e 440 GB con prezzi compresi tra 5,99 e 9,99 euro mensili per molti clienti che effettuano la portabilità.

Uno degli elementi distintivi è la disponibilità del 5G Full Speed, che raggiunge velocità fino a 2 Gbps nelle offerte abilitate. A questo si aggiungono la spedizione gratuita della SIM, un mese omaggio sulle principali promozioni e servizi accessori come Very Plus, Travel eSIM, protezione della navigazione e smartphone acquistabili a rate senza vincoli.

Offerta Giga Minuti e SMS 5G Prezzo 100 GB 100 GB Illimitati + 200 SMS Sì 4,99 €/mese 150 GB 150 GB Illimitati + 200 SMS Sì 5,99 €/mese 200 GB Full Speed 200 GB Illimitati + 200 SMS Sì (fino a 2 Gbps) 6,99 €/mese* 300 GB Full Speed 300 GB Illimitati + 200 SMS Sì (fino a 2 Gbps) 7,99 €/mese* 440 GB Full Speed 440 GB Illimitati + 200 SMS Sì (fino a 2 Gbps) 9,99 €/mese* Giga Illimitati Illimitati – Sì 14,99 €/mese Solo Dati 1.000 GB – Sì 12,99 €/mese

*Prezzi riservati a nuovi numeri o clienti provenienti da operatori selezionati

Kena Mobile: fino a 450 GB e bonus con la ricarica automatica

Kena Mobile punta su offerte che aumentano il traffico dati senza incidere sul prezzo mensile. La proposta di ingresso prevede 150 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 4,99 euro al mese per chi proviene da operatori selezionati, con SIM, attivazione e consegna gratuite.

Le offerte successive salgono a 300 GB con ricarica automatica a 5,99 euro, fino ad arrivare a 350 GB a 7,99 euro e 450 GB a 9,99 euro al mese. Tutti i piani includono la rete 5G fino a 250 Mbps.

Tra gli elementi distintivi figurano l’attivazione gratuita della eSIM, la possibilità di aggiungere 100 GB al mese con la ricarica automatica, il servizio Restart per anticipare il rinnovo dell’offerta e la gestione completa della linea tramite l’app MyKena.

Offerta Giga Minuti e SMS 5G Prezzo 150 GB 150 GB Illimitati + 200 SMS Sì (250 Mbps) 4,99 €/mese 300 GB con ricarica automatica 300 GB Illimitati + 200 SMS Sì (250 Mbps) 5,99 €/mese 350 GB con ricarica automatica 350 GB Illimitati + 200 SMS Sì (250 Mbps) 7,99 €/mese 450 GB con ricarica automatica 450 GB Illimitati + 200 SMS Sì (250 Mbps) 9,99 €/mese Pack 6 mesi 200 GB Illimitati + 200 SMS Sì 29,99 € ogni 6 mesi

ho.mobile: offerte da meno di 5 euro e 5G fino a 2 Gbps

Anche ho.mobile mantiene un posizionamento competitivo nella fascia low cost. L’offerta più economica parte da 4,95 euro al mese e comprende 100 GB, minuti illimitati e 200 SMS per nuovi numeri e clienti provenienti da alcuni operatori, con SIM gratuita e costo di attivazione pari a 4,99 euro.

L’operatore propone inoltre piani da 150 GB a 6,95 euro e 250 GB a 8,95 euro mensili. Per chi desidera la massima velocità sono disponibili le offerte 5G da 150 GB a 9,95 euro e 250 GB a 11,95 euro al mese, con velocità fino a 2 Gbps.

Tra i servizi aggiuntivi spiccano l’app per la gestione completa della linea, l’assistenza clienti italiana e le offerte dedicate alla connettività domestica, che prevedono fino a 500 GB mensili con sconti per chi possiede già una SIM dell’operatore.

Offerta Giga Minuti e SMS 5G Prezzo 100 GB 100 GB Illimitati + 200 SMS No 4,95 €/mese 150 GB 150 GB Illimitati + 200 SMS No 6,95 €/mese 250 GB 250 GB Illimitati + 200 SMS No 8,95 €/mese 150 GB 5G 150 GB Illimitati + 200 SMS Sì (fino a 2 Gbps) 9,95 €/mese 250 GB 5G 250 GB Illimitati + 200 SMS Sì (fino a 2 Gbps) 11,95 €/mese Casa Wireless 500 GB Solo dati Sì (fino a 2 Gbps) 12,95 €/mese per clienti ho.

14,95 €/mese per nuovi clienti

Offerta WINDTRE 200 Giga a 5,99€: costi e operatori compatibili

L’offerta si poggia sull’infrastruttura di rete proprietaria di WindTre. Sul piano dei supporti, la commercializzazione prevede la doppia opzione:

SIM fisica: con consegna logistica standard entro 2 giorni lavorativi.

con consegna logistica standard entro 2 giorni lavorativi. eSIM: profilo digitale dematerializzato identificato dai codici hardware standard IMSI (identificativo del profilo su rete) e ICCID (numero seriale univoco della scheda).

Cosa include l’offerta WindTre

Prezzo fisso: 5,99 € al mese.

5,99 € al mese. Costo di attivazione: gratis

gratis Spedizione della SIM: gratis a casa entro 2 giorni lavorativi (oppure si può scegliere la eSIM virtuale e attivarla subito senza aspettare il corriere).

gratis a casa entro 2 giorni lavorativi (oppure si può scegliere la virtuale e attivarla subito senza aspettare il corriere). Internet: 200 GIGA al mese in 5G alla massima velocità disponibile.

al mese in alla massima velocità disponibile. Chiamate: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali.

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali. Messaggi: 50 SMS inclusi al mese.

50 SMS inclusi al mese. All’estero (Europa): nei paesi dell’Unione Europea 9 GIGA dedicati da poter usare ogni mese senza costi aggiuntivi.

Chi può attivare l’offerta WindTre

Si può avere la tariffa a 5,99 € solo se si porta il proprio attuale numero in WindTre provenendo da uno di questi tre operatori:

Iliad CoopVoce PosteMobile

Come si passa a Windtre senza perdere il numero

Il passaggio è pensato per essere comodo e per conservare la linea:

Scegliere la SIM: può essere spedita a casa gratis (arriva in 2 giorni lavorativi) oppure scegliere la eSIM (la SIM virtuale che si attiva subito sul telefono se compatibile). L’attivazione sul sito: quando arriva la SIM, si va sul sito Windtre e si fa il riconoscimento. Per fare prima, si può usare lo SPID o la CIE (Carta d’Identità Elettronica). Il numero provvisorio: appena si attiva la SIM, Windtre dà un numero provvisorio con l’offerta già attiva. Così si può già iniziare a usare i Giga e i minuti mentre si aspetta il passaggio del vecchio numero. Il passaggio del tuo vero numero (portabilità): dopo circa 2 giorni lavorativi, il vecchio numero sostituirà automaticamente quello provvisorio. Un SMS avviserà a passaggio avvenuto. I soldi rimasti sulla vecchia SIM: se si aveva del credito sulla vecchia scheda, Windtre lo trasferisce automaticamente sulla nuova SIM dopo qualche giorno. Il vecchio operatore si tratterrà solo una piccola quota (di solito 1,50€ o 2€) per il disturbo.

Vantaggi extra di WindTre