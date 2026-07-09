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Offerte tariffe mobile a luglio 2026: le migliori promozioni da prendere al volo ora

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Le principali offerte mobile disponibili a luglio 2026: Iliad, Very Mobile, Kena Mobile, ho.mobile e WindTre, rilanciano con canoni da meno di 5 euro al mese, grandi pacchetti dati e 5G incluso

Pubblicato il 9 lug 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

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Offerte mobile di luglio 2026: i 3 punti chiave

  • A luglio 2026 molte promozioni temporanee: focus su prezzo, 5G, trasparenza contrattuale e più Giga senza aumento del canone.
  • Operatori differenziano costi di attivazione, condizioni per la portabilità e servizi aggiuntivi: Iliad, Very Mobile, Kena Mobile, ho.mobile, WindTre.
  • Piani fino a 440 GB450 GB, prezzi tra 4,99€ e 12,99€, 5G fino a 2 Gbps, eSIM e SIM/spedizione gratuite.
Riassunto generato con AI

Per chi cerca la migliore offerta mobile, sono tante le promozioni disponibili a luglio 2026: si tratta spesso di promozioni a tempo limitato, da cogliere al volo. Ad esempio Iliad, Very Mobile, Kena Mobile e ho.mobile propongono pacchetti che arrivano fino a 440 GB, con minuti illimitati, SMS inclusi e accesso alla rete 5G.

Le differenze emergono soprattutto nei costi di attivazione, nelle condizioni riservate ai clienti che effettuano la portabilità e nei servizi aggiuntivi, aspetti che possono incidere sulla convenienza complessiva dell’offerta.

Le migliori offerte mobile di luglio 2026: perché la sfida si gioca su prezzo e servizi

L’aumento del traffico dati utilizzato da smartphone, hotspot e dispositivi connessi sta spingendo gli operatori a incrementare i Giga inclusi senza modificare il canone mensile. Allo stesso tempo cresce l’attenzione verso la qualità della rete 5G, la trasparenza delle condizioni contrattuali e i servizi digitali accessori.

Le offerte mobile attualmente disponibili rispondono a queste esigenze con strategie differenti, puntando su quantità di traffico, velocità di navigazione oppure vantaggi dedicati ai clienti.

Iliad: fino a 300 GB e traffico extra in oltre 110 Paesi

Iliad conferma la propria strategia basata su offerte permanenti senza vincoli e senza aumenti futuri. La proposta più completa è Top 30 Mondo, disponibile a 12,99 euro al mese con 300 GB, minuti e SMS illimitati e ulteriori 30 GB utilizzabili in oltre 110 Paesi, inclusi quelli dell’Unione Europea.

L’offerta di Iliad sfrutta la rete 5G nelle aree coperte e rappresenta una soluzione interessante per chi viaggia frequentemente. Rimangono disponibili anche i piani GIGA 250 a 11,99 euro, GIGA 200 a 9,99 euro e GIGA 150 a 7,99 euro mensili.

Iliad propone inoltre offerte dedicate alle connessioni dati, ai dispositivi domotici e alla sola telefonia, mantenendo un costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro.

OffertaGigaMinuti e SMS5GPrezzo
TOP 30 MONDO300 GB + 30 GB in oltre 110 PaesiIllimitati12,99 €/mese
GIGA 250250 GBIllimitati11,99 €/mese
GIGA 200200 GBIllimitati9,99 €/mese
GIGA 150150 GBIllimitatiNo7,99 €/mese
Voce40 MBIllimitatiNo4,99 €/mese
Dati 350350 GB (solo dati)14,99 €/mese
Domotica200 MB50 minuti + 100 SMSNo1,99 €/mese
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Very Mobile: prezzi aggressivi e 5G Full Speed fino a 2 Gbps

Very Mobile continua a presidiare la fascia più competitiva del mercato con offerte dedicate sia ai nuovi numeri sia ai clienti provenienti da operatori selezionati.

Il piano d’ingresso propone 100 GB a 4,99 euro al mese con minuti illimitati e 200 SMS. Salendo di fascia diventano disponibili offerte da 150, 200, 300 e 440 GB con prezzi compresi tra 5,99 e 9,99 euro mensili per molti clienti che effettuano la portabilità.

Uno degli elementi distintivi è la disponibilità del 5G Full Speed, che raggiunge velocità fino a 2 Gbps nelle offerte abilitate. A questo si aggiungono la spedizione gratuita della SIM, un mese omaggio sulle principali promozioni e servizi accessori come Very Plus, Travel eSIM, protezione della navigazione e smartphone acquistabili a rate senza vincoli.

OffertaGigaMinuti e SMS5GPrezzo
100 GB100 GBIllimitati + 200 SMS4,99 €/mese
150 GB150 GBIllimitati + 200 SMS5,99 €/mese
200 GB Full Speed200 GBIllimitati + 200 SMSSì (fino a 2 Gbps)6,99 €/mese*
300 GB Full Speed300 GBIllimitati + 200 SMSSì (fino a 2 Gbps)7,99 €/mese*
440 GB Full Speed440 GBIllimitati + 200 SMSSì (fino a 2 Gbps)9,99 €/mese*
Giga IllimitatiIllimitati14,99 €/mese
Solo Dati1.000 GB12,99 €/mese

*Prezzi riservati a nuovi numeri o clienti provenienti da operatori selezionati

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Kena Mobile: fino a 450 GB e bonus con la ricarica automatica

Kena Mobile punta su offerte che aumentano il traffico dati senza incidere sul prezzo mensile. La proposta di ingresso prevede 150 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 4,99 euro al mese per chi proviene da operatori selezionati, con SIM, attivazione e consegna gratuite.

Le offerte successive salgono a 300 GB con ricarica automatica a 5,99 euro, fino ad arrivare a 350 GB a 7,99 euro e 450 GB a 9,99 euro al mese. Tutti i piani includono la rete 5G fino a 250 Mbps.

Tra gli elementi distintivi figurano l’attivazione gratuita della eSIM, la possibilità di aggiungere 100 GB al mese con la ricarica automatica, il servizio Restart per anticipare il rinnovo dell’offerta e la gestione completa della linea tramite l’app MyKena.

OffertaGigaMinuti e SMS5GPrezzo
150 GB150 GBIllimitati + 200 SMSSì (250 Mbps)4,99 €/mese
300 GB con ricarica automatica300 GBIllimitati + 200 SMSSì (250 Mbps)5,99 €/mese
350 GB con ricarica automatica350 GBIllimitati + 200 SMSSì (250 Mbps)7,99 €/mese
450 GB con ricarica automatica450 GBIllimitati + 200 SMSSì (250 Mbps)9,99 €/mese
Pack 6 mesi200 GBIllimitati + 200 SMS29,99 € ogni 6 mesi
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ho.mobile: offerte da meno di 5 euro e 5G fino a 2 Gbps

Anche ho.mobile mantiene un posizionamento competitivo nella fascia low cost. L’offerta più economica parte da 4,95 euro al mese e comprende 100 GB, minuti illimitati e 200 SMS per nuovi numeri e clienti provenienti da alcuni operatori, con SIM gratuita e costo di attivazione pari a 4,99 euro.

L’operatore propone inoltre piani da 150 GB a 6,95 euro e 250 GB a 8,95 euro mensili. Per chi desidera la massima velocità sono disponibili le offerte 5G da 150 GB a 9,95 euro e 250 GB a 11,95 euro al mese, con velocità fino a 2 Gbps.

Tra i servizi aggiuntivi spiccano l’app per la gestione completa della linea, l’assistenza clienti italiana e le offerte dedicate alla connettività domestica, che prevedono fino a 500 GB mensili con sconti per chi possiede già una SIM dell’operatore.

OffertaGigaMinuti e SMS5GPrezzo
100 GB100 GBIllimitati + 200 SMSNo4,95 €/mese
150 GB150 GBIllimitati + 200 SMSNo6,95 €/mese
250 GB250 GBIllimitati + 200 SMSNo8,95 €/mese
150 GB 5G150 GBIllimitati + 200 SMSSì (fino a 2 Gbps)9,95 €/mese
250 GB 5G250 GBIllimitati + 200 SMSSì (fino a 2 Gbps)11,95 €/mese
Casa Wireless500 GBSolo datiSì (fino a 2 Gbps)12,95 €/mese per clienti ho.
14,95 €/mese per nuovi clienti
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Offerta WINDTRE 200 Giga a 5,99€: costi e operatori compatibili

L’offerta si poggia sull’infrastruttura di rete proprietaria di WindTre. Sul piano dei supporti, la commercializzazione prevede la doppia opzione:

  • SIM fisica: con consegna logistica standard entro 2 giorni lavorativi.
  • eSIM: profilo digitale dematerializzato identificato dai codici hardware standard IMSI (identificativo del profilo su rete) e ICCID (numero seriale univoco della scheda).

Cosa include l’offerta WindTre

  • Prezzo fisso: 5,99 € al mese.
  • Costo di attivazione: gratis
  • Spedizione della SIM: gratis a casa entro 2 giorni lavorativi (oppure si può scegliere la eSIM virtuale e attivarla subito senza aspettare il corriere).
  • Internet: 200 GIGA al mese in 5G alla massima velocità disponibile.
  • Chiamate: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali.
  • Messaggi: 50 SMS inclusi al mese.
  • All’estero (Europa): nei paesi dell’Unione Europea 9 GIGA dedicati da poter usare ogni mese senza costi aggiuntivi.

Chi può attivare l’offerta WindTre

Si può avere la tariffa a 5,99 € solo se si porta il proprio attuale numero in WindTre provenendo da uno di questi tre operatori:

  1. Iliad
  2. CoopVoce
  3. PosteMobile

Come si passa a Windtre senza perdere il numero

Il passaggio è pensato per essere comodo e per conservare la linea:

  1. Scegliere la SIM: può essere spedita a casa gratis (arriva in 2 giorni lavorativi) oppure scegliere la eSIM (la SIM virtuale che si attiva subito sul telefono se compatibile).
  2. L’attivazione sul sito: quando arriva la SIM, si va sul sito Windtre e si fa il riconoscimento. Per fare prima, si può usare lo SPID o la CIE (Carta d’Identità Elettronica).
  3. Il numero provvisorio: appena si attiva la SIM, Windtre dà un numero provvisorio con l’offerta già attiva. Così si può già iniziare a usare i Giga e i minuti mentre si aspetta il passaggio del vecchio numero.
  4. Il passaggio del tuo vero numero (portabilità): dopo circa 2 giorni lavorativi, il vecchio numero sostituirà automaticamente quello provvisorio. Un SMS avviserà a passaggio avvenuto.
  5. I soldi rimasti sulla vecchia SIM: se si aveva del credito sulla vecchia scheda, Windtre lo trasferisce automaticamente sulla nuova SIM dopo qualche giorno. Il vecchio operatore si tratterrà solo una piccola quota (di solito 1,50€ o 2€) per il disturbo.

Vantaggi extra di WindTre

  • Regali settimanali: WINDAY, il programma dell’app che ogni giorno regala sconti con vari marchi (es. cinema, negozi, carburante) o propone giochi a premi.
  • Se si ha la fibra a casa: se si decide di mettere anche internet a casa con WindTre, l’offerta dello smartphone diventa davvero a Giga illimitati senza limiti severi e in regalo c’è Amazon Prime.
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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