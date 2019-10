Open innovation e servizi digitali: doppio premio a Smau per Tim

Doppio premio per Tim a Smau, dove l’operatore ha ricevuto riconoscimenti per la propria attività nel campo dell’open innovation, grazie all’hub per l’innovazione realizzato a Napoli in collaborazione con Cisco, e per il proprio progetto di Augmented store, realizzato in partnership con Hevolus Innovation, che consente agli utenti un’esperienza di realtà aumentata olografica immersiva all’interno dei nuovi concept store.

Grazie all’Augmented Store Tim offre alla sua clientela retail la possibilità di visualizzare, con qualsiasi dispositivo mobile o indossabile, contenuti digitali tridimensionali multimediali e interattivi. In particolare, la soluzione supporta la tecnologia room-scale, in grado di riprodurre simultaneamente il movimento fisico dell’utente permettendogli di camminare all’interno dello store virtuale. La soluzione conta inoltre sulla funzionalità 3D sound spaziale, che offrendo l’illusione che i suoni provengano direttamente dall’oggetto olografico presente nel campo visivo dell’utente.

Grazie all’Augmented Store, si legge in una nota dell’operatore, Tim potrà mostrare agli utenti le innumerevoli applicazioni dei nuovi servizi 5G, permettendo di viverle sia in modalità virtuale olografica, con smartphone o tablet, sia in modalità immersiva con visori o con Microsoft HoloLens.

Quanto all’hub per l’innovazione di Napoli, che ha lo scopo di rafforzare la sinergia fra settore industriale, ecosistema dell’innovazione e mondo accademico puntando su Industry 4.0, cybersecurity, Smart City e MultiCloud, inclusi use case per il 5G, Tim riceverà il premio il 24 ottobre come modello di open innovation. Presso lo stand dedicato, Tim e Cisco presenteranno le attività dell’Innovation Hub mostrando in particolare due demo, una riferita all’Industry 4.0 e una alla Smart City.

