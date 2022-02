Open innovation, riparte il contest di Ntt Data: in campo anche i big player - CorCom

Via alle iscrizioni per la dodicesima edizione dell’Open Innovation Contest di Ntt Data, il concorso pensato per le startup che vogliono confrontarsi con i grandi temi dello sviluppo e dell’innovazione IT, costruendo un filo diretto con i principali player di mercato.

Per il dodicesimo anniversario, il contest prevede per la prima volta un coinvolgimento attivo delle aziende partner sin dall’inizio. Quest’anno, infatti, aziende come Chiesi, Gruppo Generali, Inwit, Italgas, Leroy Merlin, Marelli e Tim sono tra gli ideatori delle undici challenge definite in base a reali esigenze di business, alle quali le startup possono candidarsi entro il 25 marzo 2022.

“Ntt Data crede nella collaborazione tra aziende e startup per uno sviluppo virtuoso dell’innovazione – dice Giorgio Scarpelli head of Innovation di Ntt Data Italia – Grazie a iniziative come l’Open Innovation Contest è possibile concretizzare collaborazioni vincenti, sfruttando il bacino di startup che ogni giorno si iscrivono a Ntt Data Discovery”. Tutte le challenge sono disponibili su Discovery, la piattaforma di Ntt Data che, grazie all’Intelligenza Artificiale, accelera la collaborazione tra aziende e startup.

Tanti sono i temi con cui le startup potranno confrontarsi quest’anno: dal metaverso all’health monitoring, dalla mobilità connessa alla sicurezza informatica applicata alla comunicazione.

Le startup selezionate avranno il compito di ideare assieme all’azienda proponente una soluzione che sarà presentata all’evento finale di maggio, durante il quale verrà premiato il progetto migliore.

Per le startup che vogliono partecipare all’Open Innovation Contest 2022, è possibile iscriversi su Ntt Data Discovery entro il 25 marzo 2022.

