OpenCortina, in Italia progetto unico al mondo: la tecnologia al servizio delle opere pubbliche - CorCom

Attenzione alla semplicità d’uso, organizzazione delle informazioni in un ambiente dati comune attraverso soluzioni di cloud computing, un motore basato sull’Intelligenza artificiale, Deep Learning per l’estrazione di contenuti chiave da documenti o immagini. Questi i pilastri della piattaforma OpenCortina, che ha visto la collaborazione tra la struttura del Commissario straordinario di Governo per i Mondiali di sci alpino Cortina 2021 e Microsoft, progetto innovativo a livello mondiale frutto del proficuo connubio fra tecnologie digitali e opere pubbliche.

“L’adozione della piattaforma digitale ci ha consentito di coordinare tutti i soggetti coinvolti, stazioni appaltanti, progettisti ed imprese, favorendo la collaborazione sinergica tra le parti. OpenCortina si è rivelata strategica in tempi di pandemia garantendo di fatto una operatività senza soluzione di continuità a tutti gli operatori coinvolti” sottolinea Valerio Toniolo, commissario succeduto (ad agosto scorso) a Luigi Valerio Sant’Andrea che fu il promotore del progetto nel 2018. Opencortina – evidenzia Toniolo – si è rivelata anche uno strumento prezioso per monitorare aspetti legati alla sostenibilità e alla legalità delle opere in stretta collaborazione con la Prefettura di Belluno e le Stazioni appaltanti Provincia di Belluno, Anas e la Fondazione Cortina 2021. “La piattaforma ha favorito l’efficacia dell’azione tecnico-amministrativa consentendo un controllo costante per evitare possibili infiltrazioni della criminalità organizzata OpenCortina è stata messa cioè a disposizione della Prefettura di Belluno”.

“OpenCortina è un progetto assolutamente innovativo a livello nazionale e destinato a diventare un punto di riferimento a livello globale nell’ambito dello sviluppo di eventi sportivi, anche in virtù dell’approccio volto alla valorizzazione dei dati a beneficio della Pubblica Amministrazione e della collettività – sottolinea l’Ad di Microsoft Italia, Silvia Candiani -. Grazie all’uso delle più avanzate tecnologie digitali quali Cloud Computing e Intelligenza Artificiale è stato possibile gestire con la massima efficienza, trasparenza e sicurezza un progetto così articolato e strategico per il nostro Paese e per il mondo dello sport. Una prima esperienza, che ci auguriamo possa essere replicata anche in futuro, ispirando la gestione di molte altre manifestazioni ed eventi sportivi, che richiedono coordinamento e rigore in una logica di massima efficienza e semplificazione”.

Francesco Ruperto, che ha seguito l’ambizioso progetto per la struttura commissariale, evidenzia alcuni aspetti tecnici: “Coniugando un’organizzazione agile e una consapevole adozione di metodi e strumenti elettronici per la realizzazione dei lavori quali Bim Building Information Modeling e Cde-Common Data Environment, si è riusciti a completare nei tempi tutte le opere indispensabili ai Campionati del mondo di sci alpino. OpenCortina è una best practice. Siamo certi che verrà seguita. Che sarà un modello operativo d’eccellenza da copiare”.

