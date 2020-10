Outlook down: fuori uso e-mail e calendar in tutto il mondo

Outlook in down. Il servizio di posta elettronica di Microsoft, sta registrando malfunzionamenti su scala mondiale. I problemi sono iniziati alle 8 di questa mattina 1° ottobre, con difficoltà d’accesso e rallentamenti che hanno colpito le e-mail nonché alcuni problemi segnalati al calendario e ad altre funzioni. In Italia il disservizio si è concentrato soprattutto al Nord. Anche Hotmail in down.

Microsoft ha subito preso in carico il disservizio, spiegando in un tweet le cause.

We’ve determined that a recent configuration update to components that route user requests was the cause of impact. We’ve reverted the update and are monitoring the service for recovery. We apologize for the inconvenience. — Microsoft Outlook (@Outlook) October 1, 2020

In seguito ha fornito aggiornamenti fino all’ultimo, poco prima delle ore 13, in cui ha affermato che il servizio ha ripreso a funzionare correttamente per la maggior parte degli utenti.

Per Microsoft si tratta del secondo malfunzionamento in pochi giorni. All’inizio di questa settimana si erano infatti registrati problemi a Outlook, Office 365 e Teams.

