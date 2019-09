PA Social Academy, via alla seconda edizione

Riparte la PA Social Academy. Binario F, il Centro per le Competenze Digitali di Facebook a Roma, ospita la seconda edizione del progetto nato dalla collaborazione tra PA Social e Facebook con l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione di enti e aziende pubbliche attraverso un percorso formativo con workshop e laboratori pratici gratuiti e aperti a tutti.

La PA Social Academy si rivolge soprattutto ai professionisti della comunicazione e informazione, del digitale, della Pubblica Amministrazione, delle utilities, delle imprese e si propone di aiutarli ad acquisire le competenze necessarie per rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, che sempre più dimostrano di volersi interfacciare con un servizio pubblico i cui processi siano semplificati, rapidi e digitalizzati.

Tanti gli argomenti che saranno affrontati all’interno del percorso formativo: dai video ai podcast, dalla digital transformation ai piani di performance, dalla gestione di un servizio pubblico tramite bot e chat alla citizen satisfaction, dall’organizzazione di una redazione social alla gestione di un evento in diretta, dal project management all’utilizzo di stories, grafica e immagini, dalla social media policy alla trasparenza, dalla media intelligence all’analisi della valutazione di performance.

I moduli formativi, tenuti da docenti ed esperti del settore da tutta Italia, vedranno la partecipazione anche di ospiti istituzionali: tra gli altri (il programma è in costante aggiornamento), Stefano Pizzicannella, Ministero per la Pubblica Amministrazione – Open Government Forum; Mario Nobile, Direttore Sistemi Informativi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Antonio Decaro, Presidente Anci; Teresa Alvaro, Direttore Agenzia per l’Italia Digitale; Francesco Paolo Schiavo, Direttore Sistemi Informativi e Innovazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Paolo Ghezzi, direttore generale InfoCamere; Angelo Borrelli, Capo Dipartimento Protezione Civile; i parlamentari Debora Serracchiani, Antonio Palmieri, Massimiliano Capitanio, Niccolò Invidia.

Per partecipare al percorso formativo, gratuito e aperto a tutti, è necessario iscriversi (fino a esaurimento posti) sul sito di PA Social Academy, mentre tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito di PA Social www.pasocial.info e su tutti i canali social e chat dell’associazione.

“PA Social prosegue il percorso di investimento sulla formazione e le competenze, l’aggiornamento costante, la crescita di nuove figure professionali, l’ampliamento delle conoscenze e delle buone pratiche dedicate ad una nuova e buona comunicazione e informazione – spiega Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social – La seconda edizione della PA Social Academy va in questa direzione e dopo il successo del primo percorso che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, docenti e buone pratiche, oltre a confermare la positiva collaborazione con Facebook e il Binario F, ha l’obiettivo di ampliare non solo la partecipazione e la qualità, ma anche le tematiche che saranno affrontate e approfondite nei vari moduli. In questa edizione ci saranno anche numerosi ospiti istituzionali che insieme ai docenti daranno un ulteriore contributo di crescita ai partecipanti”.

Le “lezioni” tutti i martedì dal 3 settembre al 10 dicembre 2019

@RIPRODUZIONE RISERVATA