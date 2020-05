“PA sostenibile e resiliente”, arriva il premio FPA-ASviS

Individuare e promuovere i migliori progetti e prodotti che, attraverso l’innovazione, possono aiutare le amministrazioni a rispondere e adattarsi alle emergenze. È l’obiettivo dell’iniziativa “PA sostenibile e resiliente – I migliori progetti che guardano al futuro per trasformare le crisi in opportunità”, promossa da FPA in collaborazione con ASviS. Un’iniziativa che prosegue il percorso avviato con le edizioni 2018 e 2019 del Premio PA Sostenibile, inserendosi nell’attuale quadro sociale ed economico segnato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’impattosulle dimensioni dello sviluppo sostenibile e su diversi Goal dell’Agenda 2030 sarà inevitabile, ma FPA e ASviS sono convinti che, attraverso l’impegno delle pubbliche amministrazioni, delle aziende e della società civile, sarà possibile mettere a frutto anche questo momento di crisi per costruire un futuro migliore, uno sviluppo economico e sociale che garantisca benessere equo e sostenibile, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU.

Ecco perché nasce l’iniziativa “PA sostenibile e resiliente”, che intende vedere la crisi come un passaggio verso una società più consapevole dell’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo e, soprattutto, resiliente ovvero in grado di rispondere a nuove crisi e adattarsi ai cambiamenti.

L’iniziativa è promossa da FPA all’interno del percorso #road2forumpa2020 e prevede due fasi (distinte e non complementari) per l’individuazione dei progetti: un Contest video e un Premio.

Il Contest

Prevede la raccolta di video promozionali che raccontino i progetti/prodotti candidabili all’iniziativa, da inserire nel palinsesto del FORUM PA digitale in programma dal 6 all’11 luglio.

La realizzazione del video non è obbligatoria né vincolante per la partecipazione al Premio, ma è finalizzata a dare una prima importante visibilità a livello nazionale ai progetti/prodotti che si volessero candidare.

I video saranno infatti visionati dalla Redazione di FPA e, previa valutazione sulla candidabilità al Premio e sul rispetto di durata, formato e struttura indicati nel Regolamento, verranno inseriti all’interno del palinsesto del FORUM PA digitale in programma dal 6 all’11 luglio 2020 e trasmessi sui canali della Manifestazione.

La scadenza per l’invio dei video è il 9 giugno 2020, ore 17.00.

Il Premio

Per partecipare al Premio è necessario compilare il form di candidatura presente su www.forumpachallenge.it ed è vincolante produrre una sintetica presentazione del progetto/prodotto in formato PowerPoint e in formato Word come da template predisposti da FPA e indicati nel form stesso.

Tutte le soluzioni presentate e ritenute valide saranno pubblicate sulla piattaforma FORUM PA Challenge e i vincitori selezionati dalla giuria saranno premiati in occasione della tappa di FORUM PA in programma dal 4 al 6 novembre 2020.

La scadenza per la presentazione della candidatura è il15 settembre 2020, ore 17.00.

@RIPRODUZIONE RISERVATA