Passaporto vaccinale: cos'è e come ottenere il digital green pass - CorCom

Man mano che l’emergenza Covid-19 si sta ridimensionando e il paese è impegnato nelle riaperture, il governo e l’Europa si prepara a varare il passaporto vaccinale, o Green Pass, per consentire a chi è già vaccinato almeno con la prima dose e a chi ha già avuto il Covid di muoversi liberamente nel Paese e all’estero e di frequentare eventi pubblici o cerimonie.

Cos’è il passaporto vaccinale

Il cosiddetto gren pass è il documento che consente a chi è vaccinato o a chi è già guarito dal Covid-19 di muoversi liberamente in Italia e presto anche in Europa. Se sul piano nazionale il governo mira ad anticipare l’entrata in vigore della certificazione europea, prevista per il primo luglio, organizzandosi intanto per un documento che consenta la circolazione tra le Regioni all’interno del territorio nazionale, una volta che sarà entrato in vigore il green pass Ue sarà quest’ultimo lo standard a cui tutti i Paesi dell’area Ue dovranno adeguarsi.

Quali sono i requisiti per il green pass europeo

Il green digital certificate europeo è il risultato di un’intesa su scala comunitaria che è stata formalizzata da poco, ed entrerà in vigore dal primo luglio. Si tratta essenzialmente di un Qr Code da custodire sul proprio smartphone o da stampare e che – una volta inquadrato – darà tutte le informazioni utili a certificare l’immunità al virus da Covid-19. Sarà il lasciapassare per muoversi liberamente all’interno dell’unione Europea, che in questo modo potrà mettere in soffitta le vecchie restrizioni, dalla quarantena alla necessità di un tampone.

I requisiti per ottenere il green pass sono essenzialmente tre: essersi vaccinati contro il Covid-19 con le due dosi (ove previsto) o almeno da 15 giorni con la prima dose; essere guariti dal Covid-19; aver effettuato un tampone molecolare da meno di 48 ore.

Gli stessi requisiti valgono anche per il passaporto vaccinale italiano, che è cartaceo in attesa dell’entrata in vigore di quello digitale europeo. L’istituzione del passaporto vaccinale risale ad aprile, con il decreto riaperture, quando era destinato a regolare gli spostamenti tra le regioni arancioni o rosse.

Come richiedere il passaporto vaccinale

Il green pass per chi è già vaccinato sarà disponibile sul fascicolo sanitario elettronico dell’utente, e potrà essere scaricato dal primo luglio attraverso AppIo e l’app Immuni, oltre che attraverso il sito internet di Sogei. Allo stesso modo il Qr code potrà essere richiesto via e-mail, stampato ed esibito anche in cartaceo in caso di necessità.

Per quanto riguarda invece i certificati di avvenuta guarigione e di fine del periodo di isolamento vengono rilasciati dalle Asl competenti, dagli ospedali in cui si è eventualmente stati ricoverati o dai medici di famiglia.

Il passaporto vaccinale non è obbligatorio

Il passaporto vaccinale non è obbligatorio, ma è “automatico”: possono ottenerlo tutte le persone purché in possesso dei requisiti fissati dalla legge. Basterà semplicemente richiederlo attraverso i canali che lo mettono a disposizione. Viene considerato a tutti gli effetti un passaporto vaccinale anche il certificato di avvenuta guarigione rilasciato dalla Asl, che ha una validità di sei mesi, e l’esito di un tampone molecolare, che ha invece la validità di 48 ore. La validità del green pass per chi è vaccinato è invece di nove mesi dal completamento della vaccinazione, e quindi dalla seconda dose dove questa sia prevista. Ne consegue che chi avrà fatto il vaccino Astrazeneca avrà un certificato vaccinale valido per circa un anno, cioè da quindici giorni dopo la prima dose a nove mesi dopo la seconda. Per gli altri vaccini in cui il “richiamo” è più ravvicinato, come nel caso di Pfizer e Moderna, la durata si aggirerà invece attorno ai dieci mesi, mentre per quelli in cui è prevista un’unica dose (Johnson&Johnson) la durata è di poco più di nove mesi. E’ possibile anche attestare la vaccinazione con vaccini non approvati dall’Ema, come Sputnik o Sinopharm, utilizzati ad esempio in Ungheria: in questo caso, però, spetterà ai singoli Stati membri decidere se accettarli o meno.

Quando serve il passaporto vaccinale

Limitatamente al green pass italiano l’utilità è quella che consente libertà di spostamento su tutto il territorio nazionale e la possibilità di partecipare ad eventi pubblici che prevedono un’affluenza di pubblico e la vicinanza ad altre persone: queste manifestazioni saranno aperte soltanto a chi potrà esibire la certificazione di essere immune al virus.

Una volta che poi entrerà in vigore il green pass europeo questo servirà, come dicevamo, per i viaggi all’estero senza restrizioni, quarantene oppure obbligo di tampone.

Cosa ci permetterà di fare il green pass

Il green pass sarà anche un requisito per poter prendere parte a cerimonie o eventi civili o religiosi, che riprenderanno dal 15 giugno secondo quanto stabilito dal decreto varato dal governo il 18 maggio. Allo stesso modo sarà necessario aver ottenuto e poter esibire il grenn pass anche per fare visita a parenti o conoscenti in ospedali, case di cura o residenze per anziani. In prospettiva, anche se la questione non è ancora stata regolamentata, si dovrà essere in possesso del passaporto vaccinale anche per poter assistere a concerti, spettacoli teatrali e per poter entrare in discoteca una volta che a questi locali sarà consentito di riaprire.

Dal primo luglio via al Digital Green Certificate

Il voto in plenaria del parlamento europeo per varare il regolamento che istituisce il green digital pass, quindi una vera e propria legge destinata a entrare in vigore senza recepimenti a livello dei singoli stati membri, è in calendario tra il 7 e il 10 giugno. Poi dovrà essere il Consiglio a dare il via libera, con il provvedimento che verrà pubblicato sulla gazzetta ufficiale Eu, per entrare effettivamente in vigore dal primo luglio. Ma alcune restrizioni internazionali saranno possibili anche una volta che il green pass sarà entrato in vigore, perché i singoli Paesi manterranno comunque una certa libertà di manovra in questo senso. Dalla negoziazione preliminare tra parlamento Ue e Consiglio è inoltre stato deciso che i test per i cittadini non vaccinati non saranno gratuiti, anche se la Commissione Ue stanzierà 100 milioni di euro per acquistare test rapidi di alta qualità destinati ai lavoratori essenziali. Fino a oggi le infrastrutture tecnologiche del green pass sono state testate con successo da 17 paesi dell’unione più l’Is

