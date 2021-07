Green Pass obbligatorio dal 6 agosto, ecco cosa cambia - CorCom

La seconda estate dell’era Covid sarà caratterizzata dal Green Pass (quasi) obbligatorio. Il Cdm di ieri ha licenziato il decreto che aggiorna le norme sul certificato vaccinale e aggiorna i parametri per i “colori” delle Regioni.

Il provvedimento stabilisce che “sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)”.

Il certificato verde sarà richiesto obbligatoriamente in zona bianca dal 6 agosto prossimo per poter partecipare a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici.

Obbligatorio mostrare i Green Pass anche per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti dove però non sarà necessario se si consuma al bancone oppure all’aperto. Certificazione verde necessaria – sempre limitatamente nelle aree chiuse – anche per chi frequenta piscine, palestre e centri benessere.

L’entrata in vigore del green pass è stata posticipata di due settimane, al 6 agosto, per dare il tempo necessario per uniformarsi alle nuove regole.

Il Green Pass per accedere a ristoranti, teatri, cinema, piscine e alle altre attività ed eventi elencati sopra sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino e durerà nove mesi dopo il completamento del ciclo vaccinale. Ma anche a chi ha ottenuto un risultato negativo al tampone molecolare o antigenico oppure a chi è guarito dal Covid. In caso di tampone negativo, il certificato ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test mentre in caso di guarigione 6 mesi.

Spetterà ai titolari degli esercizi commercaili o ai gestori delle attività controllate che gli avventori siano in possesso di idonea certificazione. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Cos’è il Green Pass

Il Gren Pass è il documento che consente a chi è vaccinato o a chi è già guarito dal Covid-19 di muoversi liberamente in Italia in Europa. Sul piano nazionale il governo ha anticipato di qualche giorno l’entrata in vigore della certificazione europea, avvenuta il primo luglio, con un documento che ha consentito la circolazione tra le Regioni all’interno del territorio nazionale. Ma dal primo luglio, quando è entrato in vigore il green pass Ue, quest’ultimo è lo standard a cui tutti i Paesi dell’area Ue devono adeguarsi.

WHITEPAPER Scopri le 3 strategie ESSENZIALI per efficientare le Operations Dematerializzazione Digital Transformation

Come ottenere il Green Pass

La Certificazione verde per vaccinazione viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione “definitiva” dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi. Il certificato si scarica dal sito www.dgc.gov.it inserendo il numero della tessera sanitaria e un codice authcode ricevuto per sms o email. Oppure dal fascicolo sanitario elettronico regionale. O tramite le App Io e Immuni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA