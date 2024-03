Per Unidata balzo dei ricavi e record di utili per Olidata

Il 2023 si è rivelato un anno positivo per i conti di due grandi realtà dell’Ict italiano, Unidata e Olidata. In particolare, l’operatore di servizi Tlc, cloud e Internet of Things guidato da Renato Brunetti ha registrato ricavi totali consolidati reported pari a 93,3 milioni di euro (+82%), mentre i ricavi totali consolidati pro forma, pari a 100,7 milioni, risultano in aumento del 96% rispetto al 2022 (51,3 milioni), grazie alla continua e sostenuta crescita organica di Unidata e soprattutto per effetto dell’inserimento nel perimetro del recentemente acquisito gruppo Twt. Le revenue sono state trainate dalla crescita organica di Unidata e dai ricavi core di Twt, nonostante l’annunciata dismissione dei contratti Voice Trading a bassa marginalità, che ha determinato una riduzione in valore assoluto rispetto all’esercizio precedente pari a circa 17 milioni di euro.

L’impatto dell’acquisizione di Twt sui conti di Unidata

Unidata ha però registrato un utile di 6,7 milioni nell’esercizio 2023, in calo dai 7,5 milioni di un anno fa, a causa del significativo incremento degli oneri finanziari dovuto proprio all’investimento per l’acquisizione del gruppo Twt. L’indebitamento finanziario netto a fine 2023 è pari a 47,9 milioni (9,6 milioni a fine 2022) e comprende appunto il finanziamento stipulato per l’acquisizione di Twt. Il cda proporrà all’assemblea di distribuire un dividendo di 0,01 euro per azione.

“Siamo più che soddisfatti delle performance positive raggiunte dal gruppo nel 2023”, commenta Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata. “Un anno caratterizzato sia da importanti trasformazioni, sia da attività di consolidamento, come dimostrato dal passaggio sul mercato Euronext Milan – Segmento Star di Borsa Italiana, avvenuto nel mese di giugno, e dalla fusione per incorporazione del gruppo Twt, che ha consentito alla nostra società di affermarsi sul territorio nazionale tra i player di riferimento per il settore. I risultati conseguiti nel corso del 2023 attestano ancora una volta la validità del nostro modello di business e si confermano in linea con le nostre aspettative e i nostri obiettivi. Fibra&Networking, Cloud&Datacenter e IoT&Smart Solutions restano i nostri ambiti di riferimento. Nel 2024 intendiamo proseguire lungo la strada tracciata, alimentando questo trend positivo di crescita che ha visto un considerevole aumento della clientela sia business, che consumer, forti anche di una nuova brand identity e di una mission e vision rafforzate che connotano ulteriormente Unidata, mettendo in luce il nuovo percorso intrapreso dal gruppo e la naturale predisposizione ad essere un hub di servizi. Parallelamente, proseguiremo con gli investimenti nelle JV Unifibere Unitirreno, attività fondamentali e sinergiche per il nostro business, mentre in ambito IoT continueremo ad identificare iniziative di particolare rilievo a cui partecipare per proporre le nostre soluzioni Smart Metering basate sui vantaggi della tecnologia LoRaWan, ambito in cui vantiamo un consolidato know-how”.

Il boom degli utili di Olidata

Nel 2023 il gruppo Olidata ha invece registrato ricavi operativi per 103,9 milioni (+107%), ebitda pari a 7 milioni (+266,8%) e un utile netto che balza a 4,2 milioni (+416,3%). Al 31 dicembre l’indebitamento finanziario netto è pari a 0,9 milioni. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 risulta pari a 0,9 milioni (rispetto ai -4,1 milioni al 31 dicembre 2022). Il 7 maggio l’assemblea dei soci del system integrator è convocata ad approvare il bilancio.

I risultati approvati dal consiglio di amministrazione confermano i dati preliminari approvati in data 22 gennaio e già comunicati al mercato. L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia risultati in forte miglioramento per il gruppo che precisa come per gli stessi dati non risulta ancora completata l’attività di revisione legale.

Per Cristiano Rufini, ceo di Olidata, “nel corso del 2023 abbiamo raggiunto e superato gli obiettivi prefissati; lo abbiamo fatto in tempi record. Nel primo anno di rilancio del gruppo Olidata, abbiamo raggiunto ricavi per 103,9 milioni di euro, ovvero +107% rispetto al 2022. Abbiamo creduto nella nostra vision, nata dall’idea di poter portare ai nostri clienti soluzioni innovative e avanguardia tecnologica Made in Italy. Questi risultati sono stati possibili grazie a un team di collaboratori motivati, competenti e focalizzati sugli obiettivi. Ad oggi Olidata è una realtà più solida, innovativa, resiliente e sostenibile, pronta ad affrontare le sfide del futuro”.

