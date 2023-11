Pirelli accelera sull’innovazione: 30 nuove assunzioni a Bari

Tirando le somme del proprio primo anno di attività il Digital Solutions Center di Pirelli a Bari prosegue nel suo percorso di crescita ampliando l’organico e portando da 50 a 80 il numero dei dipendenti entro il 2025. Dagli attuali 30 si passerà ai previsti 50 nel 2024 per arrivare a 80 con l’anno successivo.

Il Digital Solutions Center

Sul centro, nato dalla collaborazione con la Regione Puglia e con il polo universitario del territorio, che vede coinvolti l’università e il Politecnico di Bari, Pirelli ha già investito 4,5 milioni di euro, che raddoppieranno nel corso del prossimo anno, e potrà contare sui finanziamenti della Regione che si baseranno sui progetti realizzati.

L’età media dei dipendenti del centro è al momento di 30 anni: si tratta di giovani provenienti per la maggior parte dagli atenei locali, con cui Pirelli ha avviato rapporti di collaborazione per lo sviluppo di progetti innovativi mirati all’ottimizzazione dei processi produttivi delle fabbriche attraverso lo sviluppo di sistemi di smart manufacturing, e per l’utilizzo delll digitale e dell’intelligenza artificiale nella progettazione degli pneumatici.

Gli obiettivi del progetto

Il team operativo a Bari è integrato nella squadra internazionale di Pirelli impegnata nello sviluppo di algoritmi e software per la progettazione, la fabbricazione e la commercializzazione degli pneumatici, con un focus sulla riduzione dei costi e dei tempi, oltre che sulla sostenibilità. A guidare questa unit e il progetto di Bari è il Chied digital Officer di Pirelli, Pier Paolo Tamma.

La struttura di Bari, in particolare, è impegnata nello sviluppo di algoritmi per accelerare i tempi di sviluppo dei prodotti, migliorarne ulteriormente la qualità, massimizzare l’efficienza dei macchinari, ottimizzare l’efficacia commerciale e supportare la realizzazione di nuovi servizi Digitali.

Il “Virtual Tyre Design”

Tra le soluzioni messe a punto a Bari c’è il “Virtual Tyre Design”, che consente di simulare le performance di materiali innovativi nei nuovi pneumatici.

Quanto alla supply chain, grazie all’Industrial Internet of Things e a una piattaforma Digitale in fase di sviluppo sarà possibile ottimizzare la catena di fornitura grazie a modelli predittivi della domanda, migliorando i processi produttivi e avendo sempre a disposizione una panoramica in tempo reale della saturazione delle fabbriche.

Le opportunità per il territorio

“Il lavoro di squadra tra la Regione Puglia e la Pirelli, insieme all’Università e al Politenico di Bari, ha generato opportunità di crescita e sviluppo per la Puglia e per i giovani in particolare, che qui hanno trovato un’occasione per lavorare e accrescere le proprie competenze – afferma Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia – Un anno fa Pirelli ha voluto dare fiducia alla Puglia e ha cominciato a fare investimenti importanti. E la nostra regione non ha deluso le aspettative”.

“Abbiamo puntato su Bari, sulla Puglia e sulla sua capacità di attirare investimenti in grado di far crescere la Regione e l’economia del Paese – aggiunge Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli – Dopo un solo anno di attività abbiamo raggiunto ambiziosi obiettivi che ci portano a investire ulteriormente nel Pirelli Digital Solutions Center, un luogo dove produciamo intelligenza valorizzando i giovani talenti del territorio”

