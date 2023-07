Platform to business, Agcom: “Aziende più attente a norme Ue, ma criticità sull’accesso ai dati”

Il Rapporto, frutto di un’analisi più ampia rispetto a quella dello scorso anno, oltre a fornire elementi di analisi del contesto di mercato in cui il Regolamento P2B trova applicazione, descrive l’attività di monitoraggio svolta nei primi mesi del 2023 e i dati raccolti sia dal lato delle piattaforme che offrono i servizi di intermediazione sia dal lato degli utenti commerciali che ne fanno uso.

Dagli esiti del monitoraggio risulta un netto miglioramento per ciò che concerne l’aderenza delle informative su termini e condizioni di servizio pubblicati dalle piattaforme e dai motori di ricerca online al Regolamento P2B. In tal senso, è rilevante il contributo dell’intervento di Agcom con l’adozione delle “Linee Guida per l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (Ue) 2019/1150” (Delibera n. 406/22/Cons).

Il ruolo delle linee guida Agcom

In circa il 60% dei casi le piattaforme online hanno integrato e aggiornato le informative, con effetti positivi in termini di: reperibilità dei termini e condizioni di servizio anche in fase precontrattuale e, generalmente, in sezioni del sito web pubblicamente accessibili (in oltre il 70% dei casi); disponibilità dei termini e condizioni di servizio anche in lingua italiana (nel 78% dei casi); completezza rispetto agli elementi informativi previsti da Regolamento P2B.