Pmi e accesso ai fondi: Invitalia e Eit Manufacturing a sostegno degli imprenditori

Eit Manufacturing South e Invitalia uniscono le forze, nell’ambito del loro memorandum, per promuovere le opportunità offerte dagli incentivi di Invitalia per sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità, con particolare riferimento alle imprese innovative e a quelle promosse da giovani e donne, nonché a promuovere le opportunità e le iniziative di Eit Manufacturing, la più grande comunità dell’innovazione nell’industria sostenuta dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (Eit), un organismo dell’Unione Europea. Inoltre, le due entità hanno deciso di avviare una serie di misure volte a diffondere informazioni, promuovere le loro iniziative e fornire sostegno agli imprenditori. Questi sforzi sfrutteranno le risorse e i servizi disponibili attraverso le reti di entrambe le organizzazioni.

La partnership offrirà, peraltro, delle opportunità ad aziende e organizzazioni del settore manifatturiero tali per cui potranno connettersi e collaborare con altri player del settore.

Supporto alle aziende che desiderano innovare e crescere

La partnership farà leva sui punti di forza di entrambe le organizzazioni per sostenere la crescita di aziende manifatturiere, startup e pmi in Italia e in tutta Europa. La collaborazione si concentrerà sulla creazione di nuove opportunità per l’innovazione, la costruzione di nuove reti di competenza e la promozione di iniziative nate all’interno del sistema di startup Invitalia.

Eit Manufacturing South e Invitalia mireranno a organizzare eventi e workshop, lanciare azioni di open innovation, dar vita a iniziative di politiche co-create e promuovere, reciprocamente, le proprie attività e i propri servizi. La partnership fornirà anche l’accesso alla vasta rete di partner di Eit Manufacturing, che comprende importanti università, istituti di ricerca e aziende industriali.

WHITEPAPER Automazione 4.0, digitalizzazione e sostenibilità: una guida dedicata all’IT ESG Manifatturiero/Produzione

Obiettivo: migliorare la competitività del comparto

“Questa partnership segna una grande opportunità per Eit Manufacturing South, soprattutto per rafforzare la propria presenza in Italia e contribuire a migliorare la competitività dell’industria manifatturiera nel Paese”, dichiara Gian Mario Maggio, Managing director di Eit Manufacturing South. “Siamo entusiasti di collaborare con Invitalia e non vediamo l’ora di lavorare insieme per guidare l’innovazione, promuovere l’imprenditorialità e creare nuove opportunità di crescita nel settore manifatturiero.”

Per Invitalia, questa è la prima alleanza strategica a livello europeo che segue la logica delle filiere produttive, che, con una finestra sulle opportunità comunitarie e una comunità interdisciplinare, aggiunge un pezzo importante al sistema di startup di Invitalia, la rete di innovazione istituzionale creata dall’Agenzia per mettere in rete le imprese, i territori e gli stakeholder dell’innovazione. Invitalia mette a disposizione il proprio portafoglio di incentivi e servizi e facilita l’incontro tra finanza agevolata pubblica e capitale privato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA