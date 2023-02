Pmi, le competenze IT chiave di volta per battere la crisi

Siamo in recessione? O si tratta di una flessione? O sarebbe più appropriato definire l’attuale panorama aziendale “economicamente difficile”? La risposta è che non esiste un’unica risposta, soprattutto quando si tratta di piccole e medie imprese altamente esposte. Le condizioni economiche e il loro impatto variano drasticamente per le pmi in base a fattori quali la loro verticale, il mercato di riferimento, la regione e le dimensioni dell’azienda, solo per citarne alcuni. Tuttavia, i dati di una recente indagine Idc chiariscono in modo inequivocabile un punto: la paura della recessione è realtà per le pmi.

Tra coloro che hanno previsto una recessione, quasi il 46% ha infatti risposto che sta vivendo una recessione in questo momento, il 35% stima una recessione nella prima metà del 2023 e il 20% nella seconda metà di quest’anno. Il 20% delle pmi che prevedono una recessione pensa che sarà lieve, il 60% moderata e un altro 20% prevede una grave recessione.

Predisporre un “piano di gioco” chiaro ed efficiente

Come affrontare uno scenario simile? “In tempi di incertezza – suggerisce Idc -, per le pmi è essenziale eliminare le emozioni dall’equazione. Un modo per farlo, e per sentirsi meglio preparati e organizzati come azienda, è quello di sviluppare un “piano di gioco” chiaro e efficiente, ad esempio un elenco di elementi attuabili che forniranno (relativamente) rapidamente risultati misurabili. Se eseguito con attenzione, questo esercizio può aiutare le pmi a superare le sfide economiche odierne e a mettere in atto strategie che le aiutino a operare in modo più efficiente negli anni a venire”.

Tre consigli per superare la paura e vincere la crisi

Ecco dunque le 3 misure concrete che – su suggerimento di Idc – le pmi possono adottare ora per sopravvivere a una crisi economica e prosperare una volta superata.

Investire in competenze IT interne: attenzione al reclutamento

Durante le fasi di crisi economica, le pmi hanno bisogno di sfruttare maggiormente le capacità digitali per ridurre il lavoro manuale e gli errori, essere più efficienti con un personale ridotto e combattere l’aumento dei costi della manodopera qualificata. Di conseguenza, devono assumere leader tecnologici forti che possano aiutarle a investire nella trasformazione digitale.

Idc rileva che il 40% delle pmi globali non impiega nemmeno un dipendente IT a tempo pieno e, tra quelle che ne hanno almeno uno, circa il 70% ne ha solo tra i 2 e i 4. Questi nuovi leader IT interni possono aiutare le pmi ad affrontare la trasformazione digitale.

I leader IT di alto livello dovrebbero essere incaricati di ricercare, valutare fornitori e tecnologie e prendere decisioni sull’acquisto di tecnologia. Quando iniziano il processo di reclutamento, le pmi devono quindi assicurarsi di esaminare attentamente i nuovi leader IT prima di assumerli. E’ necessario assicurarsi che conoscano ad esempio i programmi IT che l’azienda sta considerando di utilizzare e che abbiano esperienza con aziende in settori verticali simili. Questi esperti devono avere le capacità e le competenze per porre ai potenziali fornitori di tecnologia domande difficili sui dettagli e sui costi di implementazione, integrazione, manutenzione e tempi di Roi. Infine, devono essere in grado di valutare attentamente se sia meglio costruire una tecnologia interna o ricorrere a un fornitore, nonché di stabilire se una nuova tecnologia sia necessaria e se sia in grado di garantire risparmi tempestivi.

Incrementare l’automazione: dal ML ai Chatbot AI

L’inflazione porta all’aumento del costo delle competenze e le difficili condizioni economiche costringono le aziende a rivalutare e ridurre la forza lavoro. Questo duplice scanario rende l’attuale panorama delle pmi un ambiente privilegiato per l’automazione.

Le tecnologie di automazione possono, ad esempio, utilizzare il Machine learning per imparare e migliorare da sole nel tempo, senza l’intervento umano. Questi programmi di automazione possono affinare le campagne di marketing e pubblicità imparando, ad esempio, quali fattori portino a una vendita o a una conversione, oppure rilevare transazioni fraudolente apprendendo le caratteristiche tipiche di tali transazioni nel tempo. I chatbot AI possono alleggerire il personale del servizio clienti risolvendo le richieste di base senza l’intervento umano. La robotica nei magazzini può risparmiare sulla manodopera per il prelievo e l’imballaggio nei magazzini, svolgendo queste attività più rapidamente di quanto potrebbero fare gli esseri umani. Le app e i chioschi digitali nei ristoranti possono ridurre il numero di addetti alle ordinazioni nei ristoranti a servizio rapido.

Acquistare in modo più intelligente: flessibilità nei costi e diversificazione della supply chain

Le pmi – suggerisce infine Idc – dovrebbero ripristinare rapidamente le misure di risparmio dei costi che potrebbero essere state messe da parte durante i periodi di congiuntura economica più favorevole, diventando maestre di negoziazione. Non devono temere di chiedere condizioni contrattuali più flessibili e di esplorare qualsiasi risparmio sui costi che un fornitore potrebbe offrire, come sconti sui volumi o risparmi in bundle per le aziende che acquistano diverse offerte da un fornitore.

Oltre ai risparmi sui costi, questo approccio offre anche l’ulteriore vantaggio di ridurre i problemi di integrazione che possono emergere quando una pmi utilizza diverse soluzioni puntuali di più fornitori di tecnologia. Questo aspetto è importante perché, come già detto, le pmi non dispongono in genere di personale IT di grandi dimensioni. Anche se il contratto non è ancora stato rinnovato, la pmi può chiedere ai fornitori se ci sia spazio per negoziare il contratto o per rivedere le strutture tariffarie in modo da renderle più adatte all’azienda. Può anche utilizzare la rete di risorse comunitarie, come un’associazione di piccole imprese o una camera di commercio locale, per ottenere consigli e indicazioni sui migliori fornitori sulla base del settore e delle dimensioni aziendali.

Una crisi è anche il momento giusto per diversificare la catena di fornitura e l’approvvigionamento, in modo da tenere conto delle fluttuazioni valutarie globali che possono influire sui prezzi di energia, componenti, materiali, hardware e manodopera specializzata in outsourcing. Infine, è bene tenere sotto controllo il Roi di ogni singola tecnologia dello stack tecnologico. I Cfo dovrebbero anche richiedere alle aziende e all’IT di eseguire il calcolo del Roi prima di approvare il budget per le nuove tecnologie.

