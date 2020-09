Post Covid-19, da Eit 60 milioni per progetti tecnologici “anti-crisi”

Sessanta milioni di euro destinati a 62 progetti di innovazione e 145 imprenditori di 32 paesi per affrontare la pandemia e la crisi che ne deriva. Sono i risultati dell’iniziativa di Eit Crisis Response che ha scelto iniziative in grado soluzioni all’interno delle principali aree di interesse dell’Eit, dalla salute e digitalizzazione al cibo e alla mobilità urbana, per affrontare l’ampia gamma di sfide poste dalla crisi.

“I 60 milioni di euro forniti dall’Iniziativa di risposta alle crisi dell’Eit fanno parte della risposta globale dell’Ue alla crisi Covid-19, compreso un sostegno sostanziale alla innovazione – spiega la commissaria all’Innovazione, Mariya Gabriel – Grazie all’Eit, 62 progetti di innovazione e 145 imprenditori hanno ricevuto il sostegno di cui hanno bisogno per contribuire a sviluppare prodotti e servizi innovativi”.

Quasi 1.500 innovatori da 44 paesi hanno presentato domanda da quando l’iniziativa è stata lanciata il 14 maggio.

Quasi 1.500 innovatori da 44 paesi hanno presentato domanda quando l’iniziativa è stata lanciata il 14 maggio. Il 30 giugno il consiglio di amministrazione dell’Eit ha rilasciato i finanziamenti alle otto comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) che hanno ora completato i loro processi di selezione. Tutte le attività di risposta alle crisi dell’Eit devono essere completate entro la fine del 2020.

