Premio nazionale innovazione, ecco i vincitori dell'edizione 2021 - CorCom

Adaptronics, Sinergy Flow, Algor e Fidelio Medical i vincitori dei premi di categoria e Sinergy Flow vincitore assoluto di Pni (Premio Nazionale per l’innovazione) 2021, promossa dall’Associazione PniCube. Quest’anno il contest è stato ospitato dall’Università di Roma “Tor Vergata”, grazie al sostegno di Regione Lazio, Lazio Innova, Unindustria, con la main partnership del Gruppo Iren e la main sponsorship di Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Gilead Sciences. I vincitori del Pni 2021 sono stati selezionati tra le 16 superfinalisti da una giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca universitaria e del venture capital, sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato.

“Abbiamo di fronte sfide fondamentali, anche oltre la pandemia – ha detto Alessandro Grandi, presidente di Pni Cube – Come il cambiamento climatico, la competitività, il rinnovamento delle strutture industriali ed economiche del Paese. I progetti presentati al Pni dimostrano, una volta di più, di essere in grado di fornire un contributo determinante a queste sfide, con soluzioni altamente innovative e concrete.”

I vincitori per categoria

Premio Iindustrial. Adaptronics (Start Cup Emilia Romagna) – logistica più sostenibile e smart con dispositivi di presa elettro-adesivi e scotch sensorizzato riciclabile per monitorare lo stato della merce. Deep-tech startup che rivoluziona la logistica di trasporto merci, con l’obiettivo di renderla più sostenibile in tutte le fasi della filiera fino alla consegna dell’ultimo miglio.

Premio Iren Cleantech & Energy e vincitore assoluto. Sinergy Flow – Una tecnologia di accumulo energetico a basso costo e altamente competitiva per contribuire a rendere reale la transizione energetica. Sinergy Flow propone una batteria innovativa a basso costo, sostenibile e ad alta efficienza per l’accumulo energetico su base multi-giornaliera, permettendo la penetrazione delle rinnovabili fino al 90% nel sistema energetico. La soluzione tecnologica sviluppata è una batteria a celle di flusso basata su materiali abbondanti e poco costosi, in pieno rispetto dei principi di Economia Circolare. Infatti, l’utilizzo dei sottoprodotti ric chi in zolfo dell’industria petrolchimica garantisce un costo di installazione estremamente ridotto, fino 30 volte inferiore rispetto alle soluzioni oggi sul mercato. “

Premio Ict. Algor (Start Cup Piemonte e Valle D’Aosta) – l’Intelligenza Artificiale che crea mappe concettuali in modo automatico e personalizzabile, anche a supporto degli studenti con Dsa. Utilizza l’Intelligenza Artificiale per rendere l’istruzione realmente inclusiva. La prima App – Algor Maps – permette di creare mappe concettuali in modo completamente automatico, facilitando l’apprendimento, ma senza sostituirsi allo studio. È sufficiente inserire un testo, e l’algoritmo lo sintetizza e lo trasforma in mappa, mantenendo i concetti chiave e rielaborando la sintassi dei periodi principali. Sviluppata con la supervisione di diverse Associazioni Nazionali, la mappa può essere estremamente personalizzata nell’ambiente grafico, ascoltata e condivisa.

Premio Life Science-MedTech. Fidelio Medical (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta) – prima soluzione diagnostica digitale per lo screening e monitoraggio della carenza di ferro. Il dispositivo diagnostico, con la sua tecnologia brevettata, permetterà diagnosi precoce e monitoraggio regolare della carenza di ferro direttamente in ambulatori medici e farmacie. Il test – il 1° multimarkers per carenza di ferro disponibile al di fuori dei laboratori analisi – sarà implementato da un servizio digitale specifico per gli utenti finali, a partire dalla popolazione femminile.

Premi Speciali promossi da Tor Vergata

Premio Migliore startup innovativa sociale – in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center, assegnato ad Algor (Start Cup Piemonte e Valle D’Aosta).

Premio Miglior startup innovativa giovani – in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria, conferito a Pixies (Start Cup Lazio) il cui team è composto per più del 50% da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Gli altri premi speciali Pni 2021

Premio Speciale Liftt Innovation Contest vinto da Roplastic (Start Cup Lombardia), consiste nella possibilità di entrare nel portafoglio Liftt, società operativa di investimenti che promuove un modello etico di impresa ispirato all’Esg (Environmental, Social and Corporate Governance Criteria), grazie ad un investimento di 50.000 euro ed un sostegno alla crescita di tipo gestionale e strategico da parte del suo team di Project Management.

Premio Speciale Mito Technology “PoC of the Year di Progress Tech Transfer” assegnato alla migliore proposta di proof-of-concept per tecnologie legate alla sostenibilità caratterizzata da un Trl almeno pari a 4 e vinto da Sinergy Flow (Start Cup Lombardia) che si aggiudica un pacchetto di servizi rappresentato da una analisi di freedom to operate di primo livello per la tecnologia, un report di rating della proprietà intellettuale e una revisione della proposta attraverso un coach designato dal fondo.

Premio Speciale UniCredit Start Lab vinto da Reefilla – Just Forget… to recharge (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta) che sarà seguita attraverso un percorso di mentoring, coaching, relationship managers e business meeting con i clienti corporate Unicredit, oltre ad ottenere la partecipazione alla Startup Academy. Dal 2014 UniCredit Start Lab ha visionato oltre 6.000 business plan, con soluzioni innovative per i settori più tradizionali del Made in Italy, così come per settori più di frontiera. Oltre 450 startup hanno già usufruito della piattaforma di business.

Premio speciale Eit Health – Hu-Move by AIDevices (StartCup Toscana) riceve un voucher per accedere al Mentoring and Coaching Network di Eit Health e usufruire di una consulenza selezionando tra un’ampia gamma di esperti, partner, istituzioni e aziende in tutta Europa.

Premio speciale InnovUp – Il premio prevede l’Associazione gratuita a InnovUp per i 4 vincitori di categoria del Premio Nazionale per l’Innovazione.

Menzione speciale “Pari Opportunità”, istituita da Search On Media Group in collaborazione con l’Osservatorio Scientifico Imprese Femminili – Osif dell’Università “Tor Vergata” con l’obiettivo di favorire l’imprenditorialità femminile, viene conferita a 3D Pinking (Start Cup Lazio), che parteciperà con uno stand allo Startup District del Festival sull’Innovazione WeMakeFuture, a giugno 2022.

