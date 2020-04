Prima Assicurazioni assume 80 sviluppatori per la sede romana

Una nuova sede a Roma e 100 assunzioni, di cui 80 sviluppatori, che entreranno in azienda entro la fine di aprile. Ad annunciarlo è Prima Assicurazioni, tech company attiva nel campo dell’incurante con polizze auto, moto e furgoni.

Per la prima fase di sviluppo l’azienda è alla ricerca, oltre che di sviluppatori, anche di 20 liquidatori. Nel 2019 la società ha registrato 500mila clienti attivi, raccogliendo premi per 131 milioni di euro, con un +71% in un anno. I numeri di febbraio 2020 hanno segnato un +110% di polizze sottoscritte rispetto allo stesso periodo del 2019.

WEBINAR Finance, Operation e IT, è l'ora del cambiamento Digital Transformation Finanza/Assicurazioni

“Il capitale umano è un asset fondamentale per una tech company come Prima Assicurazioni – afferma George Ottathycal, general manager e co-founder di Prima Assicurazioni – Se Milano, dove abbiamo il nostro headquarter, attira un numero importante di sviluppatori come effetto di un crescente ecosistema di giovani tech company, Roma ha molte potenzialità e noi vogliamo coglierle. Abbiamo scelto di aprire qui una nuova sede perché sappiamo di poter di trovare talenti eccellenti e ci riempie di orgoglio poter dare la possibilità a giovani straordinari di dimostrare il loro valore nella propria città. In questo difficile momento per il nostro Paese – conclude – siamo determinati a proseguire nei nostri piani perché abbiamo fiducia nel futuro e riteniamo che per chi può sia un dovere e una responsabilità spingere sull’acceleratore della crescita, per essere pronti alla ripartenza a dare tutto il contributo possibile al sistema”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA