Oggi il mercato dei televisori si trova in un momento di transizione tecnologica che vede uno spostamento sempre più significativo verso prodotti di grandi dimensioni, scelta che viene resa possibile grazie alle continue innovazioni e, in particolar modo, dalla tecnologia 8K. Parallelamente la domanda di televisori connessi in rete che abilitano i servizi di video streaming insieme ad altre funzioni smart è in crescita costante.

In questo scenario Samsung, pioniera di molte innovazioni tecnologiche nell’ambito dell’Home Entertainment e che nel 2018 ha introdotto per prima la tecnologia 8K, rafforza la collaborazione con Chili lanciando il primo servizio di streaming 8K sui Tv Samsung QLed 8K.

Quella con Chili – spiega una nota – è una collaborazione che, fin dal principio, ha portato valore aggiunto alla tecnologia Samsung dando la possibilità esclusiva ai possessori di QLed 8K di vedere alcuni contenuti nativi in 8K prodotti da Chili, in una qualità mai vista”. Chili, fin dall’introduzione del primo modello Tv 8K, ha lavorato insieme a Samsung nello sviluppo del software necessario alla piena fruizione dei contenuti 8K in streaming.

Oggi la partnership sta portando nuovi risultati, permettendo ai possessori di un televisore Samsung 8K di vedere, nella migliore qualità disponibile sul mercato, contenuti esclusivi di Chili che raccontano bellezze artistiche italiane ed europee, la natura incontaminata e la nuova frontiera spaziale. Tutto ciò è reso ancora più coinvolgente per l’utente grazie al lancio di una nuova ed innovativa interfaccia grafica appena rilasciata da Chili, l’unica al mondo in cui l’utente può avere, a portata del suo telecomando, i suoi film preferiti in streaming in altissima definizione, Blu-Ray e DVD, tutto il merchandise e i gadget per collezionisti, inoltre notizie e contenuti extra direttamente da Hollywood.

L’8K è sempre più percepita come una tecnologia premium: Samsung sta effettuando continui investimenti nello sviluppo e nel progressivo miglioramento dei propri dispositivi e in particolare nella tecnologia proprietaria 8K AI Upscaling, che consente l’ottimizzazione dei contenuti allo standard 8K partendo da qualsiasi altra risoluzione nativa grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale. A livello di contenuti, oltre a lavorare sull’abilitazione di servizi streaming in 8K, Samsung sta anche supportando l’effettiva produzione di contenuti nativi, come è stato fatto con la realizzazione della serie di documentari “Unveiled” che raccontano una Milano nascosta.

Nel primo semestre del 2019 Samsung ha contato 2 milioni di unità QLed vendute a livello globale con un’aspettativa per Samsung di raggiungere 5 milioni di unità vendute entro la fine dell’anno.

Nello specifico del mercato 8K, invece, si prevede che la domanda di questi televisori sarà quest’anno di circa 215.000 unità.

