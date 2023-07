Private cloud, perché è fondamentale per il business

Sicurezza, controllo, conformità alle normative e gestione dei costi: sono i quattro principali vantaggi del passaggio al cloud privato per le aziende. In un momento storico in cui la migrazione verso il cloud in ambito business è sempre più massiccia, saper scegliere la formula giusta per questa transizione può essere decisivo, orientandosi tra il cloud pubblico, quello privato e quello ibrido. Nello specifico, il private cloud può essere, come vedremo in questo approfondimento, una scelta decisiva quando si tratta della migrazione dei servizi di enterprise resource planning.

Quando e perché scegliere il cloud privato

Per private cloud si intende una piattaforma cloud a uso esclusivo di un determinato utente, che contiene l’hardware e i software scelti dal singolo utente ed è gestito, nella maggior parte dei casi, direttamente dal team IT aziendale. Ecco i quattro principali vantaggi di questa scelta per le aziende:

Requisiti di sicurezza stringenti

– I cloud privati aziendali offrono maggiore sicurezza di default.

– L’organizzazione dispone di risorse dedicate esclusive.

– L’accesso alla rete interna è limitato ai membri autorizzati.

– Protezione delle informazioni proprietarie, come dati dei clienti o finanziari.

Controllo

– La rete del cloud privato può essere completamente personalizzata per le esigenze dell’organizzazione.

– Maggiore flessibilità e adattabilità dei processi aziendali.

Conformità alle normantive

– I cloud privati aziendali sono necessari per rispettare rigorosi standard di conformità in alcune industry.

– Garanzia di sicurezza per dati sensibili richiesti nel rispetto delle normative specifiche.

Controllo dei costi

– Con un cloud privato, l’azienda conosce in anticipo i costi mensili senza sorprese.

– Pianificazione più accurata per la scalabilità delle risorse.

– Grazie ai cloud privati on-demand è possibile attivare e implementare le risorse con grande velocità, colmando il gap con le procedure più “agili” del cloud pubblico.

L’enterprise resource planning in cloud

L’Erp è un sistema software modulare, progettato per integrare i processi aziendali, come contabilità, gestione delle risorse umane, gestione delle scorte e acquisti, in un sistema unificato. Il cloud Erp è un software di pianificazione delle risorse aziendali eseguito sulla piattaforma di cloud computing di un provider anziché nel data center on premise dell’azienda.

I moduli dei sistemi Erp

I sistemi Erp, sia on premise che in cloud, utilizzano un database centrale per memorizzare e condividere le informazioni aziendali, in modo da garantire la coerenza dei dati, ridurre gli errori e semplificare la generazione di report. Oltre alle funzioni contabili e finanziarie di base, la maggior parte dei sistemi Erp include moduli per la gestione delle risorse umane e delle relazioni con i clienti, e spesso anche moduli per la gestione degli acquisti e degli ordini. Le aziende che producono o distribuiscono beni fisici hanno bisogno di moduli aggiuntivi per la gestione delle scorte e della supply chain. I moduli Erp possono inoltre essere “specializzati”, in base all’industria o alle esigenze aziendali, ed essere integrati con i sistemi Erp dei fornitori.

Erp: Public o private cloud?

I prodotti Erp on-premise e in cloud possono differire nella portata e nel numero dei moduli disponibili. In passato, le versioni cloud avevano meno moduli, ma ora molti sistemi Erp in cloud includono una vasta gamma di moduli funzionali. Un tipo popolare di Erp in cloud è il SaaS multi-tenant, che è una versione semplificata con meno moduli rispetto all’Erp on-premise. L’Erp Saas non può essere personalizzato come l’on-premises, ma può essere estremamente utile se si punta alla standardizzazione e alla semplificazione. Dal canto suo, l’Erp on-premises ha costi iniziali più elevati, mentre il Saas si basa su un costo fisso e prevedibile, quello di un “abbonamento” mensile, richiedendo in generale meno investimenti in personale IT e in infrastrutture.

Quanto alla sicurezza e all’affidabilità, sono questioni che riguardano entrambi i modelli. L’Erp cloud potrebbe sembrare più vulnerabile alle interruzioni di rete pubblica, ma anche le reti interne sono anche soggette a interruzioni. Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, le preoccupazioni iniziali si sono attenuate, tanto che ormai nella maggior parte dei casi i data center dei fornitori cloud sono considerati più sicuri dei data center interni.

Perché scegliere l’Erp in cloud

Il Cloud Erp si presenta come una soluzione più conveniente e facile da gestire rispetto all’Erp on premise: il fornitore di servizi cloud, infatti, si occupa della manutenzione dell’hardware e del software, riducendo i costi e semplificando la gestione per l’utente. Inoltre, il software Erp basato su cloud offre garanzie di disponibilità, backup e ripristino che minimizzano le interruzioni del sistema.

Adottando la versione cloud, inoltre, l’estensione del sistema Erp a fornitori esterni, partner e clienti è più semplice, consentendo una maggiore collaborazione in processi critici come la previsione delle vendite e la gestione della suply chain. Il cloud Erp consente inoltre alle aziende di pagare solo per le risorse utilizzate, offrendo flessibilità per adattarsi alle esigenze aziendali, e permette di implementare nuove tecnologie più velocemente rispetto all’Erp on premise.

