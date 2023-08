Processo civile telematico, Lepida firma la piattaforma per il deposito digitale degli atti

Una piattaforma che, utilizzando gli strumenti del processo civile telematico, produce la trasformazione digitale dei procedimenti e dei flussi documentali tra Enti Locali e Tribunali: è la soluzione messa a punto da Lepida per il deposito telematico per le Polizie Locali, i Servizi Sociali, le aziende speciali consortili e quelle per i servizi alla persona. L’iniziativa punta a supportare queste realtà negli adempimenti della Riforma Cartabia, in particolare per l’obbligo deposito telematico per i flussi di volontaria giurisdizione e per l’obbligo del deposito telematico verso gli uffici del Giudice di Pace, per le opposizioni alle sanzioni amministrative (per informazioni è possibile scrivere a giustiziadigitale@lepida.it).

Le caratteristiche della piattaforma

La piattaforma, spiega Lepida, dà la possibilità di lavorare in team tramite deleghe, facilitando e ottimizzando il lavoro di ufficio in caso di assenza. Consente inoltre l’accesso live ai registri di cancelleria e ai relativi fascicoli a cui l’Ente ha diritto di accedere, guida l’utente nella creazione del deposito telematico, acquisisce le notifiche dalla Cancelleria del Tribunale in modalità integrata senza la necessità di avere un gestore di Pec esterno. La piafttaforma, inoltre, gestisce l’agenda delle udienze e delle scadenze relative ai procedimenti.

I principali moduli disponibili

Nello specifico, il modulo di Volontaria Giurisdizione permette di gestire le pratiche di volontaria giurisdizione e i relativi depositi, che vedono coinvolte le Cancellerie del Tribunale Ordinario e del Tribunale dei Minori. Quanto al modulo di gestione opposizioni alle sanzioni amministrative presso il Giudice di Pace, raccoglie tutte le notifiche arrivate all’Ente da parte dell’Ufficio del Giudice di Pace, consente la consultazione “Live” dei fascicoli, per avere in tempo reale la disponibilità di informazioni e documenti aggiornati e di effettuare il deposito telematico tramite procedura guidata.

Ulteriori moduli disponibili sono relativi alla gestione Tso/Aso (trattamento sanitario obbligatorio e accertamento sanitario obbligatorio), aggiornamento registri di Stato civile e gestione procedure esecutive mobiliari e immobiliari.

