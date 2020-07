Progettare spazi intelligenti: via a “Smart Spaces Hackathon”

Una maratona digitale per progettare nuovi spazi intellgenti. Tim, in collaborazione con Google Cloud e Codemotion, lancia a partire da dopodomani fino a domenica 5 luglio il primo ‘Smart Spaces Hackathon’, che coinvolge l’intera comunità dell’Innovazione del Paese, da startupper a sviluppatori di software, da designer digital a esperti di marketing e tanti altri.

Scopo della manifestazione sarà progettare nuovi spazi intelligenti, ovvero servizi innovativi per migliorare i luoghi in cui viviamo, con particolare attenzione ai nuovi scenari legati alle discontinuità introdotte dall’emergenza Covid-19.

Nel corso dell’hackathon i partecipanti saranno invitati a mettersi alla prova ideando nuove soluzioni per la casa, gli uffici e gli esterni, utilizzando le più moderne funzionalità di Intelligenza Artificiale, Robotica ed Internet of Things messe a disposizione dalla Tim Digital Business Platform, la piattaforma software di Tim facilmente utilizzabile dagli sviluppatori e con funzionalità “pronte all’uso grazie ad un set di specifiche interfacce programmatiche (Application Programming Interface) e dalla piattaforma Google Cloud, la suite di servizi di cloud computing di Google.

Nel dettaglio, il programma si articola in cinque ambiti in cui i partecipanti dovranno concepire e realizzare i nuovi modelli: Home, per gli ambienti in cui viviamo; Office, gli spazi in cui lavoriamo; Public Spaces, gli spazi comuni, luoghi culturali e attrazioni turistiche; Retail, i processi di produzione, consegna e vendita delle imprese; infine Care Residence, per esplorare il valore della tecnologia nel contesto dell’assistenza alle persone in difficoltà.

L’iniziativa rientra all’interno delle attività di Tim Wcap, il programma di open innovation del Gruppo per startup e Pmi. Nato nel 2009, il programma è oggi sempre più orientato a favorire iniziative di business per arricchire l’offerta di servizi digitali di Tim.

Nelle prossime settimane, una giuria composta da professionisti di Tim e Google Cloud decreterà i cinque team vincitori, che riceveranno nella cerimonia di premiazione il prossimo 23 luglio un premio dal controvalore di 5.000 euro ciascuno. I vincitori potranno inoltre attivare una collaborazione con Tim per sviluppare i loro progetti.

Una particolare attenzione verrà riservata ai progetti che valorizzeranno le tematiche di sostenibilità e inclusione, elementi fondanti della visione di Tim e Google Cloud sul tema dell’innovazione che è al centro della recente partnership tecnologica siglata tra due Gruppi. In tal senso è riservata una menzione speciale per quei progetti che si distinguono in tale ambito.

