Project Informatica si prende Sinthera e punta sul cloud-native - CorCom

Project Informatica, portfolio company di HIG attiva sul mercato italiano dell’information technology, ha acquisito Sinthera, azienda delle architetture cloud native e container based.

Il fondo di investimento europeo HIG., filiale del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con oltre 38 miliardi di euro di capitale in gestione, sta puntando sul rafforzamento di Project Informatica, con l‘obiettivo di creare un grande player italiano nell’Ict.

Quello di Sinthera è infatti il quarto add-on dall’ingresso di un’affiliata di HIG in Project Informatica nel 2020.

Più supporto alla digital transformation delle imprese

Sinthera, con sede a Udine, Padova e Reggio Emilia, è un system integrator specializzato nel supportare le aziende nell’adozione delle nuove tecnologie nei processi di digital transformation, in particolare per quanto riguarda le architetture cloud native e container based.

L’ingresso di Sinthera all’interno del gruppo consentirà, da una parte, di aggiungere nuove competenze tecnologiche in segmenti in forte crescita come il cloud e, dall’altra, di rafforzare la presenza di Project Informatica sul mercato italiano, sia in zone dove il gruppo è già radicato (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, la società è nata a Bergamo) che in nuove aree geografiche come il Friuli-Venezia Giulia.

Gli attuali azionisti di Sinthera rimarranno coinvolti nella gestione con una quota di minoranza all’interno del gruppo.

Un nuovo big dell’Ict italiano

L’acquisizione di Sinthera è il quarto add-on completato da Project Informatica dall’ingresso di una affiliata di HIG, a luglio del 2020, e rappresenta un nuovo importante passo del piano strategico di crescita nel panorama italiano dell’Ict.