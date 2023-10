Prysmian Group punta a capitalizzare le proprie posizioni di leadership e a conquistare nuovi mercati in crescita, con l’obiettivo di diventare un fornitore globale di sistemi di cablaggio capace di guidare la transizione energetica e la trasformazione digitale. È questo che prevede la nuova strategia “Connect, to lead” della società, che sarà guidata dal ceo designato Massimo Battaini, il quale ha ricevuto il timone di Prysmian dall’amministratore delegato uscente Valerio Battista.

La visione del ceo designato Battaini

“Prysmian si trova in una posizione unica per beneficiare delle opportunità offerte dai cambiamenti strutturali derivanti dalla convergenza della transizione energetica e della trasformazione digitale”, ha dichiarato Battaini in occasione del Capital Markets Day. “La posizione di leader di mercato, il track record di leadership tecnologica e di innovazione, una consolidata base clienti e un team di prim’ordine sono le fondamenta che ci permetteranno di beneficiare di questi trend di mercato. Questo, combinato con il nostro footprint geografico e l’ampiezza del portafoglio prodotti, ci posiziona favorevolmente per far crescere i nostri mercati e diventare un fornitore globale di sistemi di cablaggio. Abbiamo fissato obiettivi finanziari e di sostenibilità ambiziosi per i prossimi cinque anni, che sono fiducioso riusciremo a raggiungere grazie alla nostra strategia basata sulla crescita organica”, ha continuato Battaini. “Questo ci porterà a riorganizzare le attività per allinearci strutturalmente alle dinamiche del mercato, espandere selettivamente la capacità attraverso investimenti sostenuti dalla nostra forte generazione di cassa. Impiegheremo tecnologie sempre più all’avanguardia e sostenibili, continuando a incoraggiare le nostre persone. Crediamo che questi siano i fattori chiave per valorizzare ulteriormente il potenziale della nostra azienda e creare valore per tutti i nostri stakeholder”.

La riorganizzazione di Prysmian

La nuova strategia comprende la riorganizzazione delle attività e delinea i target finanziari e non finanziari al 2027. “L’industria dei cavi è sempre più strategica grazie a driver di mercato di lungo termine che richiedono sistemi in cavo resilienti, ad alte prestazioni, sostenibili e innovativi: crescita della generazione di energia rinnovabile, crescita della domanda di elettricità, potenziamento delle reti elettriche, crescita significativa del consumo dei dati”, spiega Prysmian. “In questo contesto, e sulla base dei risultati conseguiti sinora attraverso il consolidamento del mercato, la strategia si concentra sulla crescita organica facendo leva su quattro pilastri. Il primo è quello dell’espansione autofinanziata, con investimenti a supporto della crescita organica, sostenuti dalla forte generazione di cassa. Si punta poi a un portafoglio bilanciato e innovativo per sostenere leadership tecnologica e sostenibilità. Il terzo pilastro riguarda l’empowerment delle persone, mentre il quarto la segmentazione del business per cogliere i driver e le opportunità del mercato”.

Ecco perché, in quest’ottica, Prysmian riorganizzerà le proprie attività in quattro nuovi segmenti rispetto ai tre attualmente esistenti: Renewable Transmission, che comprende le business unit Submarine Power e Land Hvdc, attualmente appartenenti al segmento Projects; Power Grid, che comprende la business unit Hvac, anch’essa attualmente appartenente al segmento Projects, e Power Distribution and Overhead Lines, attualmente nel segmento Energy; Electrification, che include i business Industrial & Construction (ora denominato Trade & Installer) e Specialties (precedentemente incluso in Industrial & Nwx), attualmente appartenenti al segmento Energy; Digital Solutions, l’attuale segmento Telecom, che comprende i seguenti business: Fiber and Optical Cables, Connectivity, Multimedia & Inside Plant cables.

Gli obiettivi nel medio termine

Anche grazie a queste trasformazioni il gruppo prevede una crescita dell’Ebitda rettificato da 1,49 miliardi nel 2022 di euro a due miliardi nel 2027. La strategia prevede un’accelerazione selettiva degli investimenti per soddisfare la crescente domanda, in particolare nei segmenti Renewable Transmission e Power Grid: nel periodo 2023-2027, gli investimenti cresceranno di 1,7 volte rispetto ai cinque anni precedenti, raggiungendo i 2,7 miliardi di euro. Il Free Cash Flow è previsto in crescita fino a un miliardo nel 2027, da 559 milioni nel 2022. Il Roce è atteso in aumento al 25-28% nel 2027, a conferma degli elevati ritorni sugli investimenti strategici previsti.

Rispetto agli obiettivi non finanziari, infine, la sostenibilità costituisce un fattore chiave per la creazione di valore. Il gruppo ha una visione a lungo termine e una strategia chiaramente definita, sostenuta da obiettivi ambientali misurabili al 2030, e ha fissato target intermedi al 2025 e al 2027. Oggi Prysmian conferma l’obiettivo Scope 3 Net Zero per il 2050.

