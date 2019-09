Puma si dà agli smartwatch: in arrivo il primo modello

Puma sbarca nel mondo degli smartwatch. La casa tedesca ha infatti appena presentato all’Ifa di Berlino il proprio primo modello di “orologio intelligente”, realizzato in collaborazione con il brand statunitense Fossil.

Il device, che si rivolge principalmente a un utilizzo per l’attività sportiva, è disponibile in tre colori (nero, bianco e giallo), monta uno schermo touch e tra le sue funzioni ci sono il monitoraggio della frequenza cardiaca, il tracciamento degli spostamenti via Gps e l’assistente virtuale di Google. I materiali utilizzati sono il nylon e l’alluminio, con un cinturino in silicone.

“Siamo emozionati a portare sul mercato il nostro primo smartwatch – afferma Adam Petrick, global director del brand e marketing in Puma – realizzato con il nostro brand Dna per l’activewear e le calzature. E’ un orologio che basterà allacciare e connettere prima di iniziare l’attività sportiva”.

Con questo nuovo prodotto il brand tedesco fa il suo ingresso in un mercato particolarmente affollato, che vede sfidarsi giganti del calibro di Apple, Samsung e Fitbit, e che secondo le previsioni di Idc nel 2019 vedrà 92 milioni di smartwatch venduti su scala globale e una crescita del 132% da qui al 2023.

Il prezzo dello smartwatch è di circa 275 dollari, arriverà sul mercato a novembre ed è più economico dei modelli di punta di Apple e Samsung, con l’Apple Watch serie 4 che viene venduto a 400 dollari e il Galaxy Watch che si attesta attorno ai 330.

