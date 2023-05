Qualcomm acquisisce Autotalks: avanti tutta sulle connected car

Qualcomm Technologies ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Autotalks, azienda di semiconduttori senza fabbrica che si dedica alle comunicazioni V2X dal 2009. Grazie a questa operazione, le soluzioni di sicurezza autonome di Autotalks, pronte per la produzione e a doppia modalità, saranno incorporate nel portafoglio di prodotti Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm Technologies, la serie completa di piattaforme automobilistiche connesse al cloud dell’azienda.

La nuova frontiera del V2X

L’industria automobilistica continua a evolversi a un ritmo senza precedenti, guidata dall’innovazione e dalle tecnologie digitali. La connettività continua a svolgere un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale dell’industria automotive, in quanto pone le basi per i veicoli software-defined di prossima generazione che consentiranno nuovi modelli di business e trasformeranno l’esperienza di guida con nuovi servizi, personalizzazione e, soprattutto, sicurezza. Progettate per consentire ai veicoli di comunicare tra loro e con l’ambiente circostante, le tecnologie di comunicazione vehicle-to-everything (V2X) svolgono un ruolo sempre più importante in quanto diventano sensori critici per i sistemi di sicurezza automobilistici.

Migliorare l’efficienza del traffico e incrementare la sicurezza

Autotalks fornisce soluzioni V2X globali dual-mode qualificate per il settore automobilistico e compatibili con diversi standard V2X, progettate per ridurre le collisioni e migliorare la mobilità. La combinazione dell’esperienza e dei prodotti di Autotalks con i 20 anni di esperienza nel settore automobilistico e l’impegno di Qualcomm nel V2X ha lo scopo di contribuire ad accelerare lo sviluppo e l’adozione di soluzioni per migliorare l’efficienza del traffico e contribuire alla sicurezza dei conducenti e degli utenti della strada.

Verso un’accelerazione del time-to-market

“Abbiamo investito nella ricerca, nello sviluppo e nell’implementazione del V2X dal 2017 e crediamo che, con la maturazione del mercato automobilistico, sarà necessaria un’architettura di sicurezza V2X autonoma per migliorare la sicurezza degli utenti della strada e i sistemi di trasporto intelligenti”, dichiara Nakul Duggal, senior vice president & GM Automotive di Qualcomm Technologies. “Condividiamo l’esperienza decennale e l’impegno di Autotalks nel realizzare tecnologie e prodotti V2X con l’obiettivo di risolvere le sfide della sicurezza degli utenti della strada nel mondo reale. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per fornire soluzioni V2X globali che contribuiranno ad accelerare il time-to-market e a consentire l’adozione di massa sul mercato di questa importantissima tecnologia di sicurezza.”

“La nostra missione è rivoluzionare la sicurezza dell’industria automobilistica e dei trasporti attraverso le nostre soluzioni V2X”, aggiunge Hagai Zyss, ceo di Autotalks. “Siamo certi che, unendo le nostre conoscenze e competenze, non solo riusciremo a fornire prodotti V2X efficaci che miglioreranno l’efficienza dei trasporti e la sicurezza degli utenti della strada, ma accelereremo anche l’adozione diffusa del V2X. Non vediamo l’ora di servire l’industria automobilistica insieme a Qualcomm e di portare le migliori tecnologie sul mercato”.

