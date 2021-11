Quantum computing, asse Cineca-Aws per accelerare lo sviluppo - CorCom

Amazon Web Services e Cineca annunciano una nuova collaborazione e una serie di iniziative di ricerca sull’informatica quantistica. L’obiettivo della partnership che unisce il cloud provider di Amazon e il consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato da 98 enti pubblici è, si legge in una nota, quello di accelerare lo sviluppo della prossima generazione di capacità computazionali. Le soluzioni basate sulle tecnologie quantistiche, tra cui computazione, crittografia e simulazione, sono sempre più centrali per lo sviluppo economico e sociale di settori chiave come salute, ambiente e sicurezza informatica.

L’ambito della partnership

Per ampliare il portafoglio computazionale di Cineca oltre l’informatica classica, la collaborazione con Aws punta a far progredire la ricerca e l’istruzione sull’informatica quantistica in tutta Europa. Cineca (che gestisce uno dei centri di calcolo più grandi al mondo che supporta la ricerca all’avanguardia anche attraverso il sistema Marconi-100, al 14esimo posto nella lista Top500 dei supercomputer più potenti del mondo) ha formato un comitato direttivo di esperti di informatica quantistica provenienti dal consorzio per rappresentare la voce della comunità di ricerca sull’informatica quantistica in Italia. Il comitato aiuterà a identificare e modellare progetti di ricerca sull’informatica quantistica all’avanguardia in grado di sfruttare i servizi di calcolo quantistico forniti da Aws. Aws prevede di supportare i progetti qualificati identificati da Cineca tramite Aws Cloud Credits for Research, un programma volto a fornire crediti Aws ai ricercatori in una vasta gamma di discipline.

E-Guide Fashion e luxury retail: nuove strategie grazie ad AI e customer experience Fashion Intelligenza Artificiale

I workshop in programma

Per promuovere le competenze quantistiche in questo campo interdisciplinare, Cineca e Aws ospiteranno una serie di workshop per approfondire le competenze quantistiche della comunità di ricerca Hpc (High performance computing Hpc). Gli accademici e gli sviluppatori affiliati al Cineca di diversi campi scientifici avranno l’opportunità di progettare ed eseguire esperimenti di calcolo quantistico sul cloud utilizzando Amazon Braket, il servizio di calcolo quantistico di Aws. Amazon Braket fornisce accesso on-demand a diverse tecnologie di calcolo quantistico, simulatori di circuiti e un ambiente di sviluppo flessibile.

Il primo workshop, previsto per il prossimo 24 novembre, sarà una Practical Quantum Computing School, un corso online dedicato all’utilizzo dei computer quantistici nel cloud dedicato a studenti e ricercatori che desiderano acquisire esperienza pratica nell’uso dei computer quantistici grazie alla’aiuto dei maggiori esperti del settore.

@RIPRODUZIONE RISERVATA