Quantum e AI, l’Ambasciata del Canada finanzia l’ecosistema italiano

Con un focus particolare sul Quantum technology e l’AI, si aprono le porte della 12a edizione del Premio Innovazione Canada-Italia, indetto dall’Ambasciata del Canada in Italia allo scopo di fornire finanziamenti ai membri dell’ecosistema dell’innovazione italiano, tra cui startup, esperti di innovazione, ricercatori, scienziati o professionisti del settore creativo, per sviluppare progetti di collaborazione con partner canadesi in aree che guideranno uno sviluppo socioeconomico innovativo, inclusivo e sostenibile. Negli ultimi dieci anni, il premio ha portato a scoperte, ricerche e applicazioni trasformative “che dimostrano – spiega l’Ambasciata – l’impatto significativo della cooperazione Canada-Italia”.

I campi di applicazione: 5 priorità tematiche

Il Canada-Italia Innovation Award mira a consentire nuove partnership tra esperti canadesi e italiani e ad approfondire le collaborazioni esistenti per fornire innovazioni che abbiano un impatto. A tale scopo, le candidature sono aperte a privati italiani che si collegano a controparti canadesi che identificheranno.

I progetti devono affrontare una o più delle priorità tematiche previste dal bando, in linea con le priorità politiche del governo canadese: Ricerca sui minerali critici; La governance nell’uso dell’Intelligenza Artificiale (AI) e la sua etica; Tecnologia quantistica; Prevenire la violenza di genere; Scienze della vita e della salute. Vediamo nel dettaglio le due aree del campo Ict.

Governance nell’uso dell’intelligenza artificiale (AI) e sua etica

Il panorama digitale si sta evolvendo rapidamente e sta generando discussioni importanti e necessarie su governance ed etica, date le implicazioni per la società in generale. Ciò include considerazioni relative alla sicurezza informatica, alla privacy dei dati, ai pregiudizi algoritmici e alle implicazioni etiche dei processi decisionali autonomi dell’intelligenza artificiale.

I progetti finanziati attraverso il Premio hanno lo scopo di sviluppare e amplificare reti e relazioni nuove o esistenti tra Canada e Italia focalizzate su: migliorare la sicurezza dei dati e proteggere la privacy dei dati; affrontare le minacce e le vulnerabilità della sicurezza informatica; promuovere lo sviluppo algoritmico dell’IA che eviti pregiudizi e discriminazioni; diritti digitali, accesso equo alla tecnologia e lotta al divario digitale tra le comunità; prevenire il potenziale uso improprio dell’AI per scopi non etici come la creazione di deepfake; esplorare considerazioni etiche nelle interazioni uomo-intelligenza artificiale e l’impatto su norme e valori sociali.

Tecnologia quantistica

La scienza quantistica offre notevoli opportunità per nuove intuizioni, scoperte, sviluppi tecnologici e applicazioni che possono migliorare la vita e i mezzi di sussistenza.

I progetti finanziati attraverso il Premio hanno lo scopo di sviluppare e amplificare reti e relazioni nuove o esistenti tra Canada e Italia focalizzate su: calcolo quantistico e simulazione: avanzamento delle applicazioni pratiche del calcolo quantistico e/o della teoria degli algoritmi e delle architetture quantistiche; privacy e sicurezza: applicazioni nel mondo reale e/o lavoro teorico sulla comunicazione sicura basata sui quanti; applicazioni quantistiche in altri settori: tecnologie e dispositivi quantistici per magnetometria, prospezione, imaging, navigazione, applicazioni biomediche e altre applicazioni all’avanguardia; promuovere una maggiore partecipazione e migliori condizioni per le donne e le persone con diversità di genere nel campo della tecnologia avanzata e della scienza quantistica.

Coperte le spese per il viaggio in Canada dei vincitori

Il finanziamento tramite il Canada-Italia Innovation Award è destinato a sostenere le spese sostenute dal vincitore italiano esclusivamente per il viaggio in Canada. I candidati selezionati dovranno compilare un rapporto immediatamente dopo il completamento del viaggio o del progetto e dovranno impegnarsi a fornire brevi aggiornamenti sulle attività di follow-up e sui risultati 6 e 12 mesi dopo il completamento del progetto.

Secondo quanto stabilito dal bando, i risultati iniziali dovrebbero essere forniti nei primi 6-12 mesi successivi al completamento del progetto. I risultati ideali porterebbero ad applicazioni del mondo reale che possono essere incubate o scalate in domini in evoluzione. Ciò può includere pubblicazioni e progetti congiunti; programmi di scambio studenti/ricercatori; legami istituzionali; condivisione di attrezzature, materiali e strutture; scambio di competenze e tecniche; sviluppo della tecnologia applicata; prodotti e applicazioni creative; trasferimento tecnologico. È fortemente incoraggiato l’utilizzo di modelli innovativi di collaborazione così come il perseguimento di rapporti duraturi che restino duraturi/attivi oltre i primi 12 mesi.

Le candidature dovranno essere preparate in inglese o francese utilizzando il modulo di candidatura al Premio Innovazione Canada-Italia e presentate secondo le istruzioni. Info: rome-pa@international.gc.ca .

