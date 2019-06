Ragioneria generale dello Stato, ad Almaviva i sistemi IT del Bilancio

Un contratto da 20 milioni in 4 anni per la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi relativi l’area Bilancio della Ragioneria generale dello Stato. Ad aggiudicarsi il bando e firmare il contratto con Sogei è Almaviva, a capo di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui fanno parte Altilia, Catchy, Consorzio Reply Public Sector, Ecubit, Eustema, Geek Logica, Mice, Spark Reply.

Competenze radicate e una profonda conoscenza delle esigenze dell’Amministrazione, grazie alla lunga collaborazione con Sogei e con il Mef – si legge in una nota di Almaviva – hanno permesso all’offerta tecnica del Rti Almaviva di ottenere un punteggio di assoluto rilievo, grazie anche al coinvolgimento di quattro StartUp e due Pmi che ha valorizzato l’apporto innovativo dell’offerta.

“La sinergia tra grandi aziende e start up inaugura un nuovo modello di sourcing adottato da Consip – spiega Antonio Amati, Direttore generale divisione IT Almaviva – La storica operatività sul campo di Almaviva unita alla capacità disruptive delle Startup permetteranno al Rti di accompagnare la Ragioneria Generale dello Stato nel consolidamento del processo di digitalizzazione, garantendo maggiore efficienza e sicurezza a un sistema complesso e strategico quale è la gestione della macro area del Bilancio, settore essenziale per il funzionamento dello Stato”.

Nel sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, spiega ancora Almaviva, le funzioni dell’Area Bilancio costituiscono un elemento strategico per la governance della contabilità e della finanza pubblica. Il ricorso a tecnologie evolute e innovative – conclude la nota – potrà assicurare lo sviluppo efficiente delle attività di analisi e di approfondimento necessarie alla collaborazione con gli organi di Governo per la valutazione degli interventi di natura finanziaria ed economico-contabile e nella produzione, in tempo reale, di tutti i documenti ufficiali utilizzati da Governo e Parlamento.

