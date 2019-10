Rating di legalità , online la nuova piattaforma web

E’ online la nuova piattaforma web per il Rating di legalità. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato una piattaforma web dedicata alle imprese per la compilazione e l’invio delle domande e delle comunicazioni in materia di Rating di legalità.

Il WebRating è lo strumento che consente alle imprese di comunicare all’Autorità tutti i dati necessari per ottenere il Rating e le variazioni societarie in modo più semplice e veloce, in un’ottica di trasparenza e collaborazione reciproca.

Il nuovo sistema, che prevede la compilazione di form online, è disponibile direttamente dal portale istituzionale www.agcm.it.

Ecco i vantaggi della nuova procedura:

– Registrazione alla piattaforma semplice, veloce ed intuitiva

– Possibilità per le imprese di stampare una copia del modello di domanda ancor prima di compilarlo, al fine di individuare fin da subito le informazioni da fornire e le dichiarazioni da rendere

– Compilazione della domanda rapida e guidata a ogni singolo passaggio

– Compilazione della domanda in più momenti, grazie alla possibilità di salvare i dati inseriti

– Meccanismo di adattamento automatico della piattaforma alla natura giuridica e alle caratteristiche dell’impresa, con attivazione selettiva delle sezioni da compilare

– Segnalazione delle informazioni obbligatorie da rendere nella domanda, al fine di evitare l’invio di domande incomplete

– Invio diretto della domanda via web

– Verifica dello stato del procedimento in tempo reale, nell’ottica della piena trasparenza

– Semplificazione degli adempimenti per le imprese titolari del Rating, che possono chiedere il rinnovo del Rating o comunicare variazioni rilevanti richiamando e aggiornando semplicemente i dati già immessi nel sistema.

@RIPRODUZIONE RISERVATA